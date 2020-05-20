Сохранить память о репрессиях: во Франции появилось отделение «Мемориала»

Французское отделение Международного Мемориала возглавил один из крупнейших западных специалистов по истории ГУЛАГа, историк Николя Верт.

Французские исследователи и правозащитники объявили о создании во Франции отделения «Международного Мемориала». Его возглавил один из ведущих мировых специалистов по истории ГУЛАГа Николя Верт. Формально ассоциация появилась 7 мая.

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«Мы решили поддержать Международный Мемориал в России в действительно сложный для организации момент в связи с репрессиями и попытками запугать, которым они подвергаются со стороны российских властей», — заявил в коммюнике председатель новой ассоциации, известный французский историк, специалист по истории СССР Николя Верт.

«Мы также считаем, что во Франции нужно поддерживать память о нарушениях прав человека в прошлом и защищать права человека в настоящем, а также обогащать общественную дискуссию по вопросам насилия, исходящего от государственных учреждений в авторитарных и нелиберальных странах» — подчеркнул он.

В коммюнике указывается, что ассоциация намерена проводить конференции, выставки, семинары, а также кампании в поддержку преследуемых.

Французская ассоциация добавится к уже действующим организациям «Мемориала» в России, Украине, Бельгии, Германии, Франции, Италии и Чехии.

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