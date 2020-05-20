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Сохранить память о репрессиях: во Франции появилось отделение «Мемориала»

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Французское отделение Международного Мемориала возглавил один из крупнейших западных специалистов по истории ГУЛАГа, историк Николя Верт.
Французское отделение Международного Мемориала возглавил один из крупнейших западных специалистов по истории ГУЛАГа, историк Николя Верт. © Youtube
RFI

Французские исследователи и правозащитники объявили о создании во Франции отделения «Международного Мемориала». Его возглавил один из ведущих мировых специалистов по истории ГУЛАГа Николя Верт. Формально ассоциация появилась 7 мая.

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«Мы решили поддержать Международный Мемориал в России в действительно сложный для организации момент в связи с репрессиями и попытками запугать, которым они подвергаются со стороны российских властей», — заявил в коммюнике председатель новой ассоциации, известный французский историк, специалист по истории СССР Николя Верт.

«Мы также считаем, что во Франции нужно поддерживать память о нарушениях прав человека в прошлом и защищать права человека в настоящем, а также обогащать общественную дискуссию по вопросам насилия, исходящего от государственных учреждений в авторитарных и нелиберальных странах» — подчеркнул он.

В коммюнике указывается, что ассоциация намерена проводить конференции, выставки, семинары, а также кампании в поддержку преследуемых.

Французская ассоциация добавится к уже действующим организациям «Мемориала» в России, Украине, Бельгии, Германии, Франции, Италии и Чехии.

 

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