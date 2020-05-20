1% от общего числа скончавшихся от COVID-19 во Франции умерли дома

1% от общего числа погибших от COVID-19 во Франции умерли дома.

По предварительным данным Национального агентства здравоохранения Франции (Santé publique France), среди скончавшихся от COVID-19 в стране 1% умерли у себя дома. Окончательные данные опубликуют в июне, сообщила в среду, 20 мая, глава ведомства Женевьев Шен в интервью изданию Parisien.

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«Согласно нашим первым данным, 1% умерших от COVID-19 скончались дома, однако пока слишком рано для того, чтобы озвучивать окончательные цифры. Мы опубликуем их до конца июня», — заявила чиновница.

В настоящий момент в ведомстве анализируют свидетельства о смерти за последние месяцы. Большинство из них написаны от руки и лишь 20% составлены в электронной форме. «Поэтому обработка и оцифровка данных занимает гораздо больше времени», — объяснила Женевьев Шен.

Согласно данным французского Минздрава на вечер 19 мая, во Франции жертвами COVID-19 стали 28 022 человека. 17 714 из них скончались в больницах. 10 308 умерли в домах престарелых.

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