Власти будут настаивать на сохранении заводов Renault во Франции

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство будет «непреклонно» требовать сохранения заводов Renault на территории страны на фоне экономического кризиса. Ранее СМИ сообщали о намерении Renault закрыть три или четыре производственные площадки во Франции. По данным сатирического издания Le Canard Enchaîné, под угрозой старейший завод Renault по сборке автомобилей во Флене. План сокращения расходов французский автоконструктор должен обнародовать на следующей неделе.

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Пандемия коронавируса значительно ухудшила и так пошатнувшееся финансовое положение французского автомобилестроителя Renault. В России, например, продажи Renault, чьи модели традиционно входят в топ-10 самых популярных, рухнули в апреле на 75% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По данным сатирического издания Le Canard Enchaîné, корпорация Renault собирается закрыть четыре завода во Франции.

О том, что Renault планирует сокращать расходы, стало известно еще в феврале, то есть до карантинных мер. Детали масштабного плана реструктуризации Renault, который позволит, по оценкам французской прессы сэкономтить 2 млрд евро к 2022 году, будет обнародован на следующей неделе.

Источники газеты Le Canard Enchaîné сообщили, что Renault закроет свои заводы в Шуази-ле-Руа, Дьепе, Кодане, а затем и свой большой завод в городе Флен-сюр-Сен, выпускающий Nissan Micra и электромобиль Zoe, где штат работников насчитывает 2600 человек. Завод во Флене старейший (1952) завод Renault по сборке автомобилей после закрытия производства в Булонь-Бийянкуре.

По данным экономической газеты Les Echos, Renault действительно планирует закрыть небольшие заводы в Шуази-ле-Руа, Кодане и Дьепе. На последнем, где производят спортивные машины Alpine A110, работает 385 человек. Что касается завода во Флене, где в 2019 году выпустили 160 тысяч автомобилей, он может продолжить работу, но отказаться от производства автомобилей. Туда могут перебросить ремонт двигателей и коробок передач, чем сейчас занимаются 260 сотрудников завода в Шуази-ле-Руа.

Как отмечает российская пресса, эта реструктуризация не затронет московский завод «Рено Россия», вошедший в список системообразующих предприятий Минпромторга РФ, который после почти месячного простоя из-за пандемии коронавируса, постепенно возобновил работу с 27 апреля.

Вопросы о будущем завода во Флене поднимались и ранее, напоминает Les Echos. Производство модели Clio, которая частично выпускалась во Флене, перевели за границу, в основном в Турцию. Объемы производства электромобиля Zoe пока низкие. Вопросы возникали и к обновлению Nissan Micra, который продается плохо. Профсоюзы в конце 2019 требовал провести экспертизу перспектив завода, но она не была сделана из-за пандемии.

Правительство будет требовать сохранения заводов во Франции

Французское государство является основным акционером корпорации (с 15% капитала). Власти планируют обеспечить автоконструктору банковский кредит в 5 млрд евро. Но для получения кредита Renault не обязана отказываться от сокращений.

В самой корпорации Renault пока не подтвердили и не опровергли публикацию Le Canard Enchaîné. Однако на эту информацию уже отреагировали в правительстве. Премьер-министр Эдуар Филипп пообещал, что правительство будет «непреклонно» настаивать на сохранении производственных площадок во Франции, если Renault подтвердит планы по закрытию четырех заводов. Эдуар Филипп подчеркнул, что план реструктуризации Renault еще не был официально обнародован.

«Мы будем крайне требовательны к тому, чтобы Франция оставалась мировым центром Renault в области проектирования, исследований, инноваций и развития», — заявил Эдуар Филипп, пообещав, что власти будут следить за качеством социального диалога и социальной поддержки на предприятиях.

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