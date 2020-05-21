Минздрав: во Франции с начала пандемии от COVID-19 скончались 28 215 человек

Во Франции за прошедшие сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли еще 83 человека. Такие данные французское министерство здравоохранения обнародовало в четверг, 21 мая.

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По данным на вечер 21 мая, с начала пандемии в стране от последствий заражения скончались 28 215 человек.

При этом продолжает снижаться количество пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19: сейчас их 17 583. Неделю назад во французских больницах находились 20 463 заразившихся. За прошедшие сутки еще 271 человек поступил в больницы с коронавирусной инфекцией, 28 были помещены в палаты интенсивной терапии. Всего в реанимациях, по данным на вечер четверга, остаются 1745 человек — это на 49 человек меньше, чем накануне.

В пресс-релизе министерства здравоохранения говорится, что сейчас 72% всех случаев заражения приходятся на четыре региона: Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы, Гранд-Эст и О-де-Франс.

Отмечается, что с начала пандемии во Франции в больницы с коронавирусом попали в общей сложности 99 822 человека. 63 858 из них победили инфекцию и были выписаны.

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