Мусор пандемии: маски и перчатки стали новой угрозой для экологии

Во многих странах мира карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, улучшил состояние экологии, однако с ростом производства и использования масок, перчаток и других средств защиты над окружающей средой нависла новая угроза. Новые отходы не только загрязняют природу, но и могут стать источником распространения инфекции.

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C момента введения карантина, затормозившего все виды человеческой деятельности, во многих странах мира улучшилось качество воздуха, а реки и озера стали заметно чище. Однако прогнозы пессимистов оправдались: экологическая «передышка» продлилась недолго. С постепенным ослаблением карантина люди начали выходить из дома. В более чем 70 странах мира использование средств защиты объявили обязательным. Теперь все чаще на улицах можно увидеть выброшенные маски и резиновые перчатки. Еще в середине марта экоактивист Гарри Стоукс из организации OceansAsia сообщил агентству Reuters о том, что при очищении прибрежных вод Гонконга все чаще стали находить медицинские отходы.

Fin Avril, la photo suivante, postée sur Facebook par Sandra Denisuk de la Colombie-Britannique, nous montre un oiseau mort en raison d’un masque jeté par terre. Ce dernier s’était enroulé accidentellement dedans et avait fini par suffoquer. pic.twitter.com/QyeYfS5Zcf — Opresse 🌍 (@OpresseMedia) May 17, 2020

«Мы видим на пляжах маски в большом количестве, собрали где-то 70 штук с одного маленького участка. Нас это очень беспокоит», — сказал он агентству активист.

По словам экспертов, эти маски, сделанные из синтетических материалов, представляют особую опасность для морских животных, которые принимают их за пищу. Ежегодно в мире более ста тысяч морских млекопитающих и птиц гибнет из-за загрязнения океана пластиком. Есть опасения, что эта цифра может возрасти после попадания в окружающую среду новых отходов.

Средства защиты не только загрязняют окружающую среду, но и могут стать новым источником заражения коронавирусом. Одноразовые маски и перчатки можно было бы переработать для получения нового сырья, но поскольку они относятся к медицинским отходам, их утилизация обычным методом невозможна. Их смешивание с остальным мусором может привести к заражению всей массы.

Рекомендации властей и штрафы

Во Франции, как и во многих других странах мира, эти опасные отходы попадают в окружающую среду. 14 мая на своей странице в Твиттере парижские мусорщики опубликовали фотографию с изображением валяющихся на земле масок и перчаток, сопроводив публикацию следующей надписью : «Мы должны им раздавать веники, эти люди не достойны масок».

Nous devions leurs distribuer des balais, ils ne méritent pas des masques ces gens. pic.twitter.com/Xq8VDshOrC — Éboueurs de Paris (@eboueursdeparis) May 14, 2020

В социальных сетях можно увидеть множество фотографий и из других городов Франции, где пользователи осуждают пренебрежительное отношение сограждан к окружающей среде, а экологические ассоциации предупреждают, что подобные отходы естественным путем разлагаются 450 лет.

15 мая французское министерство экологии опубликовало на своей странице в Твиттере видео, в котором объяснило гражданам, как нужно хранить и выбрасывать использованные средства защиты. Рекомендуется тщательно упаковать медотходы отдельно от остального мусора и выбрасывать их только через сутки.

❌ Nous sommes nombreux à voir des masques usagés jetés par terre. Pourtant, il est simple d’éviter cette pollution en respectant les consignes⤵



Soyons #TousMobilisés pour :

✅ Préserver l’environnement

✅ Limiter la propagation du #COVIDー19

✅ Protéger les agents de collecte pic.twitter.com/hX60lU1257 — Ministère de l’Écologie (@Ecologie_Gouv) May 15, 2020

Впрочем, рекомендаций властей, а также призывов экологов оказалось недостаточно. Некоторые французские муниципалитеты приняли более радикальные меры. Например, мэрия городка Марк-ан-Барель на севере Франции в начале апреля приняла решение ввести штраф в размере 68 евро за выбрасывание в неположенном месте средств защиты. Аналогичное решение приняли и власти города Вильпаризи в парижском регионе. В самом Париже заместитель мэра Эмманюэль Грегуар также высказался за введение специального штрафа. А 18 мая депутат французского парламента Эрик Поже от правой партии «Республиканцы» предложил законопроект, который предусматривает штраф в размере 300 евро и строгий контроль, в том числе с помощью видеонаблюдения.

Исследования французских ученых

Консорциум французских ученых исследует возможность повторного использования одноразовых масок медицинским персоналом. Известно, что хирургические маски можно использовать до 4 часов, а маски типа FFP2 — до 8 часов. Ученые изучают методы их обеззараживания, их влияние на защитные свойства масок, а также количество эффективных обработок.

Первые опыты показали, что хирургические маски сохраняют свои свойства после стирки при температуре до 95 ° C, а также при обработке с помощью гамма-лучей. Результаты научных тестов должны получить одобрение Национального агентства по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM), которое уполномочено одобрить внедрение методов переработки.

До санитарного кризиса ежемесячно на французских заводах методом сжигания при температуре 800° C градусов уничтожались более 200 миллионов хирургических масок, а ежегодный объем медицинских отходов во Франции составлял 700 000 тонн. Цена за переработку одной тонны варьировалась от 200 до 1200 евро. В связи с пандемией государство в срочном порядке приняло решение импортировать один миллиард масок, а также активизировать местное производство, однако сами власти признают, что индустрия по их утилизации пока что не приспособлена к новым реалиям.

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