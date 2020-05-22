Во Франции в реанимации остаются 1700 больных с коронавирусом

Во Франции в отделениях интенсивной терапии находятся 1700 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом с пятницу, 22 мая, сообщили в Главном управлении здравоохранения страны. Согласно официальным данным, за сутки число свободных коек в реанимациях выросло на 44.

Реклама Читать далее

Как говорится в коммюнике французского ведомства, всего в больницах находятся 17 383 пациента с COVID-19. Это на 200 меньше, чем накануне, однако за последние 24 часа в медицинские учреждения страны поступили еще 263 человека с коронавирусной инфекцией.

В Главном управлении здравоохранения подчеркнули, что данные о смертности от коронавируса, которые ранее поступали в ежедневном режиме, теперь обновятся только в понедельник, 25 мая. Накануне власти сообщили о 28 215 погибших от последствий COVID-19 за все время эпидемии.

Как рассказали в ведомстве, с 9 по 19 мая в стране выявили 46 очагов распространения COVID-19. В большинстве случаев заражение коронавирусной инфекцией произошло еще до снятия жестких карантинных мер. Девять очагов распространения коронавируса зафиксировали на предприятиях, 13 — в социальном жилье, два — в учебных заведениях.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться