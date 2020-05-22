Во Франции объявили дату второго тура отложенных из-за карантина выборов

Все пришедшие на избирательные участки должны быть в масках, а также рекомендуется прийти с собственной ручкой.

Второй тур муниципальных выборов пройдет во Франции 28 июня. Об этом в пятницу, 22 мая, объявили премьер-министр страны Эдуар Филипп и глава МВД Кристоф Кастанер. Первый тур муниципальных выборов состоялся во Франции 15 марта, за день до объявления в стране всеобщего карантина.

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Как заявил премьер-министр, дата второго тура может быть еще пересмотрена в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Все пришедшие на избирательные участки должны быть в масках, а также рекомендуется прийти с собственной ручкой.

Второй тур касается только каждого третьего избирателя во Франции — 16,5 миллионов человек. В большинстве французских коммун победители выборов были определены по итогам первого тура. Однако второй тур потребуется в большинстве крупных городов Франции: Париже, Лионе, Марселе, Лилле, Тулузе, Бордо и Нанте.

Кандидатам предлагается пересмотреть перестроить свою предвыборную кампанию таким образом, чтобы избежать массовых мероприятий, сосредоточить больше усилий на онлайн-агитации, а во время уличных встреч с избирателями соблюдать физическую дистанцию.

Решение должен одобрить за две недели до даты голосования ученый совет по борьбе с эпидемией. В случае, если окажется невозможным провести второй тур 28 июня, парламент будет решать дальнейшую судьбу выборов. Это, вероятно, приведет к отмене результатов первого тура и проведению новых выборов, которые должны будут состояться до января 2021 года.

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