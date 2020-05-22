В России ученые испытали на себе вакцину от коронавируса

В мире уже начали производство вакцины, однако для использования среди населения она должна пройти еще ряд исследований

Российские ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи успешно испытали на себе вакцину от коронавируса. Об этом в пятницу, 22 мая, заявил глава центра Александр Гинцбург. По словам ученого, она не дала негативных эффектов и позволила организму выработать антитела. Как сообщает Би-би-си, в фармацевтическом сообществе испытания назвали «нарушением международных норм», на которое ученые пошли, чтобы «угодить верховной власти».

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Сколько человек приняли участие в испытании вакцины от коронавируса, Гинцбург не сообщил. Однако, по его словам, речь идет о разработчиках и организаторов доклинических испытаний.

«Они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой, — заявил Гинцбург агентству „Интерфакс“. — Все живы, здоровы и радуются».

Это уже не первое испытание вакцины от коронавируса на людях в мире. О том, что ее разработка достигла второго этапа клинических исследований, 22 мая объявили в Оксфорде. Там на себе вакцину испытают 10 тысяч добровольцев. Фармацевтическая компания AstraZeneca заключила соглашение о сотрудничестве и начала производство вакцины, не дожидаясь официальных разрешений на ее применение. Там надеются, что испытания пройдут успешно.

В Евросоюзе ученые также разрабатывают вакцину от коронавируса. На эти цели Франция и Германия выделили более миллиарда евро.

Как пишет Русская служба Би-би-си, шаг, на который пошли российские ученые, вызвал возмущение в фармацевтическом сообществе. «Речь идет о грубом нарушении самых основ проведения клинических исследований, российского законодательства и общепризнанных международных норм», — говорится в письме профессиональной ассоциации AOKИ.

По словам авторов заявления, которое направлено в том числе премьер-министру и президенту России, в центре еще не получили результаты доклинических исследований вакцины на животных, и Минздрав не выдавал разрешение на испытания на людях.

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