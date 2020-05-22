11 стран ЕС выступили с заявлением о решении США выйти из Договора по открытому небу

Франция и десять стран Европейского Союза выразили «сожаление» в связи с намерением Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Как говорится в пятницу, 22 мая, в совместном коммюнике внешнеполитических ведомств, Договор по открытому небу является «важным элементом» доверия между странами-участницами. При этом, согласно заявлению, в Европе «разделяют опасения» Вашингтона касательно того, как Россия исполняет положения договора.

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«Мы продолжим применять положения договора, который обладает очевидной ценностью для нашей архитектуры вооружений и нашей общей безопасности», — говорится в коммюнике, подписанном министерствами иностранных дел Франции, Германии, Бельгии, Испании, Финляндии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Чехии и Швеции. Представители этих стран напомнили, что решение США вступит в силу только через шесть месяцев.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, который позволяет подписавшим соглашение странам совершать наблюдательные полеты над чужой территорией и проводить аэрофотосъемку. Согласно позиции Соединенных Штатов, Россия использует данные, полученные во время инспекций, для наведения своего высокоточного оружия. Кроме того, Москва якобы следила за перемещениями Трампа.

Российские власти заявили, что у них также есть вопросы касательно того, как США выполняют договор. «У нас со своей стороны претензий к американской стороне не то, что намного больше, они есть конкретные», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости, добавив, что в Москве отвергают претензии США.

Представители стран Евросоюза заявили, что также не полностью согласны с тем, как Россия выполняет условия договора. «Мы продолжаем диалог с Россией… для того, чтобы решить оставшиеся вопросы. В их числе — неправомерные ограничения на полеты над Калининградом», — утверждается в заявлении Франции и десяти стран ЕС.

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