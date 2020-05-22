За вождение с телефоном в руках во Франции теперь можно лишиться прав

За малейшее нарушение правил дорожного движения с мобильным телефоном в руках за рулем теперь можно немедленно лишиться прав.

Во Франции с 22 мая ужесточены наказания за вождение с мобильным телефоном в руках. Водитель, остановленный за использование телефона за рулем, может быть немедленно лишен прав при совершении других нарушений ПДД. Об этом, а также об усилении мер борьбы с вождением в состоянии опьянения сообщил в пятницу комитет по вопросам дорожной безопасности при правительстве Франции.

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До сих пор вождение с мобильным телефоном в руках каралось во Франции штрафом 135 евро и начислением трех штрафных баллов (при 12-ти максимально возможных). Отныне у водителя, остановленного за незаконное использование телефона, полицейские могут вдобавок прямо на месте изъять права на трое суток с последующим лишением прав на полгода и даже год.

Немедленное и суровое наказание ждет всех, кто «с телефоном в руках» одновременно нарушит другие правила дорожного движения. Речь идет превышении скорости, пересечении сплошной линии, невключении поворотника, неправильном обгоне, непропуске пешехода и многом другом. Длинный список этих «сопутствующих» нарушений утвержден правительственным указом от 18 мая. В эту пятницу указ вступил в силу, напомнил в специальном заявлении межминистерский комитет по вопросам дорожной безопасности французского правительства.

Комитет напомнил, что использование мобильного телефона за рулем становится причиной каждого десятого ДТП во Франции с травматическим исходом.

С 22 мая ужесточено одно из наказаний для автомобилистов, уличенных в вождении в нетрезвом виде. В качестве альтернативы лишению прав во Франции за превышение допустимой нормы алкоголя в крови могут наказать запретом на вождение машин, которые не оснащены алкотестером с блокировкой зажигания. До сих пор такой запрет вводился сроком до полугода. Теперь срок наказания продлен до года.

Одновременно власти отменили действующее с 2012 года требование о наличии алкотестера в каждом автомобиле. Сперва за отсутствие простейшего алкометра был даже положен штраф 11 евро, затем его отменили, сохранив общее обязательство для водителей в профилактических целях.

С 22 мая подкреплено штрафом и давнее требование к ночным клубам и дискотекам предоставлять клиентам средства алкометрии. Это требование касается заведений, продающих алкоголь и работающих с 2 часов ночи до 7 утра. За отсутствие алкотестеров им теперь грозит штраф 135 евро. Предельной нормой содержания алкоголя в крови при вождении во Франции является 0,5 г/л. Норма 0,2 промилле действует для молодых водителей 18-25 лет.

18 решительных мер по усилению безопасности на дорогах правительство Франции объявило еще в январе 2018 года. С тех пор эти меры вводятся постепенно. В 2019 году смертность на дорогах Франции снизилась до исторически низкого уровня: в ДТП во Франции погибло 3239 человек (на девять человек меньше, чем годом ранее).

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