Во Франции могут пересмотреть использование гидроксихлорохина при лечении COVID-19

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране могут пересмотреть использование гидроксихлорохина при лечении коронавирусной инфекции. Согласно данным недавнего исследования, опубликованного в журнале The Lancet, препарат против малярии повышает риск летального исхода при заболевании COVID-19. Сейчас во Франции гидроксихлорохин применяют только в случае тяжелых осложнений, однако теперь его использование могут ограничить еще больше.

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Согласно данным исследования, опубликованного в авторитетном медицинском журнале The Lancet 22 мая, использование гидроксихлорохина при COVID-19 может не только не принести результатов, но и повысить риск смерти почти в два раза. У пациентов c COVID-19, принимающих препарат, чаще выявляли серьезные проблемы с сердцем. В исследовании принимали участие более 96 тысяч человек.

После публикации исследования министр здравоохранения Франции Оливье Веран попросил Высший совет по здравоохранению представить новые рекомендации по использованию препарата. Через 48 часов станет известно, будут ли власти запрещать или еще строже контролировать его применение.

Использование гидроксихлорохина при лечении коронавирусной инфекции во Франции вызывает споры с начала эпидемии. По мнению ряда экспертов, в том числе главы Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульта, препарат приводит к значительному снижению вирусной нагрузки. После того, как Раульт заявил о «многообещающих» результатах клинических исследований, в которых приняли участие порядка 30 пациентов, власти Франции разрешили ограниченное применение гидроксихлорохина в больницах в случае тяжелых осложнений. Другие врачи и специалисты, в том числе министр здравоохранения Франции Оливье Веран, отмечали, что научная эффективность препарата не доказана. В ВОЗ также заявили, что не одобряют использование гидроксихлорохина при COVID-19.

Препарат, используемый при лечении малярии, обрел популярность не только во Франции. О его эффективности против коронавирусной инфекции говорили президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Жаир Больсонару.

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