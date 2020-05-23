Охота на коронавирус: как парижский Институт Пастера борется с COVID-19

Вакцину от коронавируса SARS-Cov-2 разрабатывают крупнейшие фармацевтические компании и научные институты мира. Над поиском решения работает и Институт Пастера — французское исследовательское и образовательное учреждение, носящее имя своего основателя. Как борется с пандемией COVID-19 легендарный институт, победивший бешенство, чуму и дифтерию?

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В Париже, недалеко от бульвара Монпарнас, на улице Доктора Ру расположено здание из белого камня и красного кирпича, построенное в 1887 году. На его ограде — фотографии склонившихся над микроскопами ученых и макроснимки бактерий. Это Институт Пастера, «Дворец Бешенства», как называли его парижане в период строительства. Здесь изобретатель вакцины от бешенства Луи Пастер и его ученики и соратники, среди которых победитель дифтерии Эмиль Ру, совершали великие открытия. Здесь последователи Пастера проводили опыты и исследования, научившие человека бороться со столбняком, сибирской язвой, полиомиелитом, желтой лихорадкой, туберкулезом, гепатитом и чумой. Относительно недавно, в 1983 году, в Институте Пастера выделили новый ретровирус, получивший название ВИЧ.

«Охотники за микробами»

Нынешние «охотники за микробами» тоже называют себя «пастеровцами». Это настоящая семья, включающая команды тридцати двух пастеровских станций и институтов по всему миру. С самого начала эпидемии коронавируса парижские пастеровские лаборатории включились в борьбу против SARS-Cov-2, а также в разработку тестов и вакцины.

Изучать коронавирус и наблюдать за ситуацией в Китае институт начал еще в декабре 2019 года, когда казалось, что реальной опасности для Европы нет, а интерес к новому вирусу носил исследовательский характер. Но 23 января в Ухане объявили карантин, а на следующий день три случая заражения выявили в Париже и Бордо. В тот же день в Институте Пастера начали расшифровку генома коронавируса. Эту работу одновременно вели несколько лабораторий в мире. На основе результатов, которыми ученые делились друг с другом, затем разработали тесты, позволяющие диагностировать COVID-19. Это именно ПЦР-тесты, которые делают людям с характерными для COVID-19 симптомами — РНК вируса подвергают полимеразной цепной реакции, добиваясь увеличения концентрации.

Именно на основе разработанных институтом методик ПЦР были созданы тесты, которые поступили сначала во французские больницы, а затем в продажу. На них были переориентированы три из пяти пастеровских лабораторий. С уточнением протоколов точность этих промышленных тестов возрастала. Сам Институт Пастера не занимается промышленным производством, а только разрабатывает научную спецификацию, а затем проверяет созданные фармкомпаниями образцы.

Теперь, когда в области ПЦР достигнуты надежные результаты, Институт работает над другим типом тестов — серологических, то есть позволяющих определить наличие антител. Они тоже бывают разных уровней точности — для широкой публики, для больниц или для ученых. Во Франции и многих других странах серологическое тестирование рассматривается как одна из основных преград на пути второй возможной волны эпидемии.

Лаборатория в Институте Пастера в Париже, работа над Covid-19, 26 марта 2020. AFP - SEBASTIEN BOZON

Когда будет вакцина?

Но главным спасением, на которое надеются сейчас врачи всего мира, остается вакцина. Первая вакцина, получившая название от латинского vaccinia (коровья) — была создана английским врачом Эдвардом Дженнером в 1796 году. Но через восемьдесят лет именно Луи Пастер сформулировал основной принцип вакцинации — применение ослабленных микроорганизмов для формирования иммунитета. Разработать вакцину от COVID-19 пытаются многие лаборатории мира, журнал Nature пишет о существовании не менее 90 проектов.

Ученые сходятся в том, что разработка займет около полутора лет, рассчитывать на вакцину до 2021 года пока не приходится. Но и полтора года — необычайно короткий срок для получения такого сложного препарата, как новая вакцина. Обычно для его создания требуется около пяти лет, включающих клинические исследования. Институт Пастера разрабатывает одновременно три разных проекта, один из которых основан на прививке от кори. Ослабленный вирус кори, в который внедряют фрагменты SARS-CoV-2, служит вектором заражения, на который реагирует иммунная система. В июле ученые института начнут проводить клинические исследования в одной из парижских больниц, в них будут участвовать 90 здоровых волонтеров. Результаты исследования ожидаются в октябре.

Люди и коты

С начала исследования нового коронавируса Институт Пастера регулярно сообщает о своих достижениях в области исследования нового вируса. Так, 24 марта директора пастеровских лабораторий рассказали о результатах первого эпидемиологического исследования. Его провели в лицее города Крепи-ан-Валуа в Парижском регионе, одном из первых очагов — кластеров — эпидемии во Франции.

Исследование проводилось с 30 марта по 3 апреля, ученые использовали три разработанных институтом высокоэффективных теста, самый точный из которых «дает менее 1% ложнопозитивных результатов». Тесты разрабатывались в трех лабораториях института независимо друг от друга. На данном этапе ученые, правда, не могут ответить на вопрос, является ли наличие антител синонимом иммунитета.

Институт Пастера изучал и передачу вируса от человека к домашним животным. Ученые обследовали кота с дыхательными и кишечными симптомами, напоминающими COVID-19. Тесты ПЦР показали наличие вируса, который, скорее всего, перешел к коту от хозяина, заболевшего ранее. Случай редкий — напоминает Институт Пастера на своем сайте, — животные заражаются от человека крайне редко, но беречь их все равно надо. А вот случаев передачи вируса от домашних животных к человеку пока не зафиксировано, и бояться, а тем более, бросать собак, кошек и других питомцев не надо.

Приехавшие к Пастеру жители Смоленской губернии на обложке журнала l'Illustration. © DR

Фейковые новости и потерявшиеся штаммы

Общение с населением и разъяснительная работа в институте приветствуются. Французы знают, что сюда всегда можно позвонить перед поездкой за границу, спросить об эпидемиологической ситуации и получить совет, какие прививки необходимо сделать перед отъездом.

Эпидемия коронавируса SARS-Cov-2 принесла неподготовленным людям огромное количество новой информации. Институт Пастера публикует на своем сайте подробные и доступные каждому объяснения — как проникает вирус в организм, на чем основаны серологические и ПЦР-тесты, каких симптомов следует опасаться.

В самый разгар эпидемии об институте начали распространять фейки. 17 марта в интернете появилось видео, в котором утверждалось, что новый коронавирус был создан в Институте Пастера. Утверждение основывалось на патенте, полученном институтом в 2003 году. Отвечая на это необоснованное обвинение, институт объяснил в коммюнике, что патент, о котором шла речь, относился к другому коронавирусу, Sars-CoV-1. А главное — патент был не на «изобретенный» вирус, а на вакцину от него. То есть, изобретение не «убивало» людей, как говорилось в видео, а спасало их.

Могут ли лаборатории потерять образцы? Как показывает история даже такого уважаемого учреждения, как Институт Пастера, могут. Но за все его более чем столетнее существование таких случаев было всего два, ни один из них не создал опасности для жизни человека, и каждый раз тщательно расследовался. Так, в 2014 году институт объявил об исчезновении из одной из своих лабораторий 2349 образцов SARS, уточнив, что вирус в них был не жизнеспособен, и им нельзя было заразиться. В 2017 году следствие также занялось условиями транспортировки незадекларированных образцов MERS из Сеула в Париж.

Укушенные бешеным волком жители Смоленской губернии в Институте Пастера в Париже в 1886 году. © DR

Укус волка и смоленские крестьяне в Париже

«Дворец бешенства», куда к Пастеру со всего мира приезжали несчастные, укушенные собаками, волками или лисами, давно превратился в институт с мировой репутацией. Десять ученых, работавших в этом здании, получили Нобелевскую премию (последнюю — в 2008 году), в мире также действует сеть из 32 пастеровских институтов (один из них — в Санкт-Петербурге). Кроме того, институт — еще и учебное заведение. Еще сам Луи Пастер собирал здесь на лекции своих учеников, а Эмиль Ру прочел в 1889 году первый курс «технической микробии». В наше время институт ежегодно выпускает 600 студентов, из них 300 получают магистерскую степень.

Отдельная интересная история — отношения Института Пастера с российскими учеными, жителями России и ее властями. В Институте Пастера работал будущий нобелевский лауреат Илья Мечников и основатель первой в России бактериологической станции Николай Гамалея. По приглашению принца Ольденбургского двое учеников Пастера с кроликами в багаже приехали в Россию бороться с бешенством. За успешное окончание этой миссии император Александр III наградил Пастера алмазным крестом. Когда объявили сбор средств для института, российский царь также был одним из крупнейших дарителей. А еще на весь Париж прогремела история об укушенных бешеным волком девятнадцати смоленских крестьянах, которых прислали лечиться к Пастеру во Францию.

Из девятнадцати человек «в странных шапках и тулупах», за судьбой которых следила вся Франция, вакцина помогла шестнадцати, в трех случаях лечение опоздало, вирус успел поразить нервную систему. Среди укушенных волком был также священник города Белого Смоленской губернии Василий Ершов, ставший в последствии знаменитостью. Фейковые новости существовали уже в то время, и Пастера стали обвинять в том, что крестьяне, вернувшись в Россию, умерли. Василий Ершов написал Пастеру, подтвердив, что жив и выздоровел, а также прислал фотографию в доказательство успешно проведенной пластической операции. Она хранится в архиве института.

Об этих подвигах Пастера и его учеников напоминают скульптуры на территории института — статуя спасенного мальчика, излеченной собаки и другие. Здесь же находится склеп, в котором покоятся сам создатель института и его жена. В здании есть музей. Пока по нему можно пройти только виртуально.

Но по окончании карантина снова можно будет увидеть и музей, и квартиру Луи Пастера, где его жена — самая верная его соратница и помощница — читала ему по вечерам газеты и научные труды. На стенах висят написанные им картины и портреты его семьи — Пастер поощрял живопись и сам был неплохим художником. А рядом — первая пастеровская лаборатория, в которой начиналась великая охота за микробами.

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