«Впервые в истории»: во Франции трансгендерную женщину избрали мэром

55-летняя Мари Ко стала первой «официально признанной» трансгендерной женщиной, которую во Франции избрали градоначальницей. Она стала мэром городка Тиюа-ле-Маршенн на севере страны, расположенного неподалеку от Лилля.

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Как сообщила региональная газета La Voix du Nord, сразу же после избрания (за нее проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался) градоначальница провела в субботу, 24 мая, первое заседание с участием своей команды в мэрии. «Я очень горжусь тем, что вы меня выбрали, — сказала она. — Нужно признать, что в начале это не казалось очевидным».

Мадам мэр пообещала «направить энергию» (свою и депутатов) на улучшение условий местных жителей.

Marie Cau élue à Tilloy-lez-Marchiennes, premier maire transgenre du Nord - Pas-de-Calais https://t.co/Gx2uAjiBPK via @lavoixdunord — Angèle Bayeul (@Angelebayeul) May 23, 2020

Мари Ко (Marie Cau) «стала первым трансгендерным человеком, избранным мэром во Франции», заявила AFP Стефани Нико, одна из создательниц Национальной трансгендерной ассоциации(ANT), подчеркнув на всякий случай, что «кто-то мог быть» избран и раньше, но не заявлял об этом публично.

Как сообщает Le Figaro, в ходе муниципальных выборов, которые прошли в марте, кандидаты от списка, возглавляемого госпожой Ко, набрали от 63 до 73% голосов.

В городке Тиюа-ле-Маршенн числится 455 избирателей, из них более трехсот участвовали в выборах.

«Люди меня избрали не потому, что я трансгендерная, они избрали мою программу. Вот, что интересно: когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем», — заявила градоначальница в интервью AFP.

Жительница этого городка в течение двадцати лет, «мать троих детей», Мари Ко, отстаивающая «модель, основанную на устойчивом развитии и местной экономике» совместит функции мэра с руководством компанией в области ИТ-консалтинга.

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