Закрытый Лувр набрал более 10 миллионов виртуальных визитов за время карантина.

Самый посещаемый музей мира, парижский Лувр, набрал 10,5 миллионов визитов в интернете благодаря бесплатным экскурсиям на своем сайте и постам в социальных сетях.

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Как завила агентству France-Presse в воскресенье, 24 мая, дирекция музея, за 71 день (с 12 марта по 22 мая) сайт Лувра посетили более 10 миллионов человек. Для сравнения: за весь 2018 год музей принял 10,2 миллионов посетителей.

Пик виртуальных посещений музея пришелся на первые недели карантина, в течение каждой из которых сайт Лувра посмотрели около 330 тысяч человек. Причем, большинство посетителей были иностранными «гостями». Так, с 12 марта по 22 мая 16% французов зашли на сайт, и 17% американцев. После этого работники музея начали предлагать больше виртуальных экскурсий на английском языке. Третье место по посещаемости сайта музея занимают «виртуальные туристы» из Китая.

Как пояснила France-Presse заместитель директора по службе с общественностью музея Софи Гранж, популярность сайта обеспечили как возможность смотреть виртуальные экскурсии с приложения в смартфоне, так и социальные сети, куда работники выкладывали разнообразные видео. «В нашей новой реальности большим музеям придется развивать возможности новых медиа, чтобы познакомить зрителей со своими коллекциями», – добавила она. «Мы не совсем это приветствуем, так как произведения искусства – это не просто картинки, они требуют непосредственной встречи со зрителем», – сожалеет тем не менее Софи Гранж.

Разработанное Лувром приложение позволяет ознакомиться с самыми известными произведениями в режиме «виртуальной реальности». Так, экскурсию под названием «Тет-а-тет с Джокондой» скачали более 10 тысяч человек. Лувр также предлагает знакомство со своими шедеврами детям на сайте petitlouvre.louvre.fr, на котором рассказываются увлекательные истории создания произведений. За время карантина этот сайт посетили более 76 тысяч человек.

Работники Лувра надеются на его скорое открытие, однако каждую неделю они продолжают предлагать новые виртуальные экскурсии на разных языках и знакомство с коллекциями музея.

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