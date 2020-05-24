Можно ли будет во Франции отдыхать в июне: правила объявят на ближайшей неделе

О том, в каких условиях можно будет отдыхать во Франции в июне, станет известно на следующей неделе. На фото: полиция на пляже в Ницце 22.05.2020.

Правительство Франции объявит о дальнейших мерах по снятию карантина на следующей неделе, которая начинается завтра, 25 мая. Жители страны, в частности, узнают условия проведения отпусков в июне: как далеко можно будет уехать, какие санитарные меры предосторожности придется соблюдать. Но на другие месяцы «бронирования можно делать уже сейчас», — подчеркнула министр транспорта Франции Элизабет Борн.

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«Каждый может начинать бронирование отпуска. (...) Уже сейчас можно резервировать на июль, на август. Что касается июня, то мы все уточним в течение следующей недели», — заявила министр транспорта в эфире программы «Политические вопросы», которую совместно проводят France Télévisions, радиостанция France Inter и газета Le Monde.

Министр также подчеркнула: правительство надеется на то, что сограждане будут выбирать свою страну для проведения каникул. «Мы совершенно не призываем французов бронировать отпуска за границей. В этом году идея заключается скорее в том, чтобы проводить отпуска во Франции», — сказала Элизабет Борн.

Ранее Италия объявила о том, что ее границы открыты для всех жителей ЕС с 3 июня, но до сих пор не совсем понятно, когда жители Франции смогут свободно покидать территорию своей страны, подчеркивает francetvinfo. Ответ на этот вопрос имеет большое значение для итальянской туристической отрасли: французы занимают второе место (после немцев) по числу визитов в Италию.

В то же время туристическая отрасль во Франции, так же, как и повсюду в мире, испытывает серьезнейшие трудности в связи с полным прекращением путешествий в мире в течение последних месяцев. 14 мая премьер-министр Эдуар Филипп объявил меры поддержки французского туризма, на которые планируется потратить 18 миллиардов евро из госбюджета.

«Французы уже могут делать бронирования» во Франции: благодаря «обязательствам, которые взяли на себя представители туристического сектора», люди получат «полное возмещение стоимости» в случае невозможности воспользоваться «бронью» из-за запретительных мер, связанных с эпидемией, — подчеркнул глава правительства.

Тем не менее, по информации СМИ, большинство французов до сих пор не торопится с бронированием, в том числе, потому, что они не знают, какие правила будут введены с июня.

2 июня во Франции должна начаться «вторая фаза» выхода из карантина.

Первый этап начался 11 мая, когда жителям страны после 55 дней строгой изоляции, в частности, позволили выходить из дома без заполнения «оправдательной» бумаги, а также разрешили поездки на расстояние до 100 км.

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