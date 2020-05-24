«Разумный оптимизм»: власти Франции «взяли эпидемию под контроль»

Как заявил в воскресенье, 24 мая, министр по связям с парламентом Франции Марк Фесно, вторая волне эпидемии, которой так опасались власти после снятия карантинных мер, не случилась.

Как заявил в воскресенье, 24 мая, министр по связям с парламентом Франции Марк Фесно, вторая волне эпидемии, которой так опасались власти после снятия карантинных мер, не случилась.

Реклама Читать далее

11 мая Франция начала постепенно выходить из карантина. Две недели спустя «мы не наблюдаем» роста количества заболеваний COVID-19, сказал министр в интервью радиостанции Europe 1. Это позволяет говорить о том, что «на данный момент» власти справляются с эпидемией.

«На сегодняшний день количество новых случаев заражения остается стабильным и даже немного снижается. Число госпитализированных и находящихся в реанимации снижается несколько недель подряд. На данный момент очевидно, что мы держим под контролем распространение эпидемии», – заявил Марк Фесно.

Министр также сказал, что решение правительства отправить страну в карантин в середине марта было правильным. Власти «могут гордиться таким решением», добавил он, так как введение всеобщего карантина помогло остановить распространение эпидемии. В качестве отрицательного примера действиЙ властей он назвал Бразилию, которая вовремя не отреагировала и теперь переживает резкий пик заражений COVID-19.

Тем не менее, министр добавил, что вторая волна эпидемии во Франции возможна, так что нужно сохранять бдительность.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться