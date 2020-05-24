14 дней после снятия карантина: число пациентов в реанимациях Франции продолжает снижаться

Как показывают данные министерства здравоохранения Франции, количество пациентов с тяжелой формой коронавируса, которые находятся в реанимациях, продолжает снижаться. В воскресенье, 24 мая, их было 1655 человек, то есть на 10 меньше, чем в субботу.

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Тем не менее, реаниматологи Франции остаются загружены работой, так как помимо пациентов с диагнозом COVID-19 в больницы попадают люди с другими заболеваниями, которые раньше не обращались к врачам из-за страха заразиться коронавирусом. В настоящий момент в реанимациях с разными диагнозами находятся 5600 пациентов, при том, что до начала эпидемии общее количество мест в реанимациях страны составляло 5000 мест.

Общее число пациентов, попавших в больницу с диагнозом COVID-19 выросло впервые за несколько недель. В воскресенье, 24 мая, в стране было произведено на 7 госпитализаций больше, чем накануне (121 за сутки). 36 пациентов скончались в больницах. Об общем количестве летальных исходов в результате эпидемии COVID-19 министерство здравоохранения Франции сообщит в понедельник.

За сутки из больниц было выписано 70 человек, что приводит к общей цифре 64 617 выздоровевших от коронавируса. Общее число официально зарегистрированных заражений COVID-19 во Франции с начала эпидемии составляет 144 921 человек.

Как говорят специалисты, с начала выхода Франции из карантина количество обращений в больницы и число вызовов врачей на дом при подозрении на коронавирус было практически стабильным. По их мнению, это происходит благодаря соблюдению французами строгих правил – ношения масок в общественных местах и сохранения социальной дистанции. В обратном случае можно было бы ожидать второй волны эпидемии.

Однако вирусологи предупреждают, что именно следующая неделя станет показательной, насколько выход из карантина был эффективен и оправдан. Так как период инкубации коронавируса составляет 14 дней.

Тревожные цифры в России

По сообщениям федерального оперативного штаба, в России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19 – 153 человека. Общее количество жертв COVID-19 в России к 24 мая достигло 3541 человек.

Почти 2 тысячи смертельных случаев приходится на Москву, еще 329 – на Московскую область. Третье место среди российских регионов по числу умерших занимает Санкт-Петербург, где умерли 133 человека с подтвержденным коронавирусом, а четвертое – Дагестан (84 человека).

Общее число случаев заражения в России выросло до 344,4 тысяч человек. За минувшие сутки зарегистрировали 8,5 тысяч новых заразившихся.

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