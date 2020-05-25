Несмотря на запрет: в Страсбурге более 300 человек посетили неофициальный футбольный матч

Перед Страсбургским собором, 17 марта 2020 года. 24 мая футбольные команды двух районов Страсбурга провели матч, несмотря на запрет многолюдных собраний

В воскресенье, 24 мая, футбольные команды двух районов Страсбурга провели матч, несмотря на запрет многолюдных собраний, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило агентство France-Presse,

Реклама Читать далее

Анонс матча между командами района Нойхоф и Отпьерр на стадионе Пако Матео появился в социальных сетях в пятницу, 22 мая. По информации AFP, на неофициальной встрече присутствовали не только игроки, но и зрители — в общей сложности более 300 человек. Сообщается, что прибывшая на стадион полиция лишь констатировала многолюдное собрание, однако разогнать толпу не удалось. Никто не был задержан.

Местные власти, а также правоохранительные органы и медицинские службы раскритиковали тех, кто организовал и посетил матч, назвав их действия «безответственными» в контексте пандемии.

Как заявил заместитель мэра Страсбурга и глава местного департамента спорта Серж Элер, до сих пор не установлено, проходил ли матч между официальными футбольными клубами районов или речь идет о дворовых командах. По словам Элера, личность некоторых участников удалось установить при помощи камер видеонаблюдения на улицах города, им грозит наказание.

Глава отделения нефрологии парижской больницы Питье-Сальпетриер Жильбер Дерэй прокомментировал случившееся в твиттере. Он напомнил, что угроза второй волны COVID-19 до сих пор есть, и подобные мероприятия могут стать «вирусной бомбой».

Накануне все официальные клубы города получили напоминание о запрете на собрания более чем 10 человек, так как в мае некоторые команды начали проводить тренировки. AFP передает, что местные власти постановили заменить замки стадионов и спортплощадок. В страсбургской администрации полагают, что у организаторов неофициального матча были ключи от стадиона Пако Матео.

Как показывают данные министерства здравоохранения Франции, количество пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, которые находятся в реанимациях, продолжает снижаться. В воскресенье, 24 мая, их было 1655 человек, это на 10 меньше, чем в субботу. Общее число официально зарегистрированных заражений COVID-19 во Франции с начала эпидемии вечером 24 мая составляло 144 921 человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться