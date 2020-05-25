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Несмотря на запрет: в Страсбурге более 300 человек посетили неофициальный футбольный матч

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Перед Страсбургским собором, 17 марта 2020 года. 24 мая футбольные команды двух районов Страсбурга провели матч, несмотря на запрет многолюдных собраний
Перед Страсбургским собором, 17 марта 2020 года. 24 мая футбольные команды двух районов Страсбурга провели матч, несмотря на запрет многолюдных собраний AFP/Archives
RFI

В воскресенье, 24 мая, футбольные команды двух районов Страсбурга провели матч, несмотря на запрет многолюдных собраний, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило агентство France-Presse, 

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Анонс матча между командами района Нойхоф и Отпьерр на стадионе Пако Матео появился в социальных сетях в пятницу, 22 мая. По информации AFP, на неофициальной встрече присутствовали не только игроки, но и зрители — в общей сложности более 300 человек. Сообщается, что прибывшая на стадион полиция лишь констатировала многолюдное собрание, однако разогнать толпу не удалось. Никто не был задержан.

Местные власти, а также правоохранительные органы и медицинские службы раскритиковали тех, кто организовал и посетил матч, назвав их действия «безответственными» в контексте пандемии.

Как заявил заместитель мэра Страсбурга и глава местного департамента спорта Серж Элер, до сих пор не установлено, проходил ли матч между официальными футбольными клубами районов или речь идет о дворовых командах. По словам Элера, личность некоторых участников удалось установить при помощи камер видеонаблюдения на улицах города, им грозит наказание.

Глава отделения нефрологии парижской больницы Питье-Сальпетриер Жильбер Дерэй прокомментировал случившееся в твиттере. Он напомнил, что угроза второй волны COVID-19 до сих пор есть, и подобные мероприятия могут стать «вирусной бомбой».

Накануне все официальные клубы города получили напоминание о запрете на собрания более чем 10 человек, так как в мае некоторые команды начали проводить тренировки. AFP передает, что местные власти постановили заменить замки стадионов и спортплощадок. В страсбургской администрации полагают, что у организаторов неофициального матча были ключи от стадиона Пако Матео.

Как показывают данные министерства здравоохранения Франции, количество пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, которые находятся в реанимациях, продолжает снижаться. В воскресенье, 24 мая, их было 1655 человек, это на 10 меньше, чем в субботу. Общее число официально зарегистрированных заражений COVID-19 во Франции с начала эпидемии вечером 24 мая составляло 144 921 человек.

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