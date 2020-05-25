Оптимизм на бирже и грусть минфина: экономические итоги двух недель после снятия карантина во Франции

После падения в первые дни эпидемии и относительной стабильности в последние, Парижская биржа завершила свои торги в понедельник, 25 мая, небольшим ростом. Финансисты радуются успешному началу возвращения Франции к нормальной жизни после двух месяцев карантина. Министерство финансов, наоборот, подсчитывает экономические потери и предсказывает рекордное увеличение государственного долга.

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«Первая волна эпидемии позади, это точно», – заявил в понедельник, 25 мая, директор швейцарского Института здравоохранения Женевского университета Антуан Флао. К такому же выводу приходят и многие французские эксперты, наблюдающие за снижением числа заражений COVID-19. Постепенный выход из карантина не только во Франции, но и в других европейских странах не привел ко второй массовой волне эпидемии.

В то время как рядовые французы выстраиваются в очереди в лабораториях, чтобы сделать себе тест на коронавирус или антитела, экономисты пытаются подсчитать финансовые потери от карантина и спрогнозировать дату выхода страны из кризиса.

Самыми оптимистичными в прогнозах оказались биржи. В понедельник, 25 мая, биржа Парижа закрыла свои торги повышением на 2,15%. Индекс CAC 40 вырос на 95,35 пунктов до 4539,91. На фоне рекордного падения в первые дни эпидемии этот рост, конечно, не большой. Однако биржевые эксперты говорят, что он будет продолжаться, так как выход Франции из карантина принес экономические результаты в первые же дни. Открытие магазинов, возобновление строек, возвращение многих специалистов на работу вызвал оптимизм инвесторов. А относительно малое число заражений COVID-19 в последние дни говорит о том, что возвращения французов в повторный карантин они не ожидают.

На мировых биржах этот оптимизм омрачает экономическая война между США и Китаем, однако для Европы эта война отходит на второй план, говорят французские эксперты.

Своего пессимизма не скрывает министр бюджета Франции Жерар Дарманен. По подсчетам его министерства, государственный долг, опустившийся, благодаря усилиям по экономии бюджета в 2019 году ниже 100% от ВВП страны, в этом году поднимется до 115%.

Цифра в 115% содержится в последнем прогнозе министерства бюджета Франции. Однако сам министр считает, что государственный долг будет еще больше. Об этом он рассказал в интервью радиостанции RTL в воскресенье, 24 мая.

На вопрос журналистов, каким образом залатать дыру в бюджете, Жерар Дарманен ответил, что повышения налогов не будет, так как это отрицательно скажется на экономическом росте. Сокращать государственные расходы будет также тяжело в момент, когда президент страны обещал помочь медикам. Остается «третий путь», отметил министр: проводимые в стране реформы должны «перезапустить» экономику, которая сама справится с кризисом и поможет государству заплатить его долги.

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