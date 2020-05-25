Поможет ли «Сегюр» медикам: власти Франции начали консультации о реформе здравоохранения

В министерстве здравоохранения Франции, которое расположено на авеню Сегюр в 7-м округе Парижа началось обсуждение проблем французской системы здравоохранения между представителями правительства и медицинских профсоюзов. Многие проблемы, о которых медики говорят уже годами, вскрылись с особой остротой во время эпидемии коронавируса. В течение нескольких недель власти должны разработать план по спасению государственных больниц.

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Эти консультации, которые идут по видеосвязи из министерства здравоохранения Франции получили название «Сегюр здравоохранения» (Ségur de la santé). В них будут участвовать около 300 представителей двух сторон, в том числе, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр здравоохранения Оливье Веран. Главным «переговорщиком» со стороны медиков будет бывший генеральный секретарь профсоюза CFDT Николь Нота.

Перед началом консультаций профсоюзы медработников выдвинули правительству свои требования. Это, в первую очередь, повышение зарплат, менее интенсивный и более гибкий ритм работы, ликвидация задолженности государственных больниц.

Накануне открытия дебатов коллектив врачей и общественных деятелей опубликовал открытое письмо в газете Libération, где детально описывается план «срочного спасения государственных больниц» Франции. Его назвали «Манифестом медработников».

Одновременно с этим коллектив направил «Открытое письмо президенту Макрону», в котором напоминает, что проблемы больниц начались не вчера, а существуют десятилетиями. Об этом президент не мог не знать, считают подписавшие.

Как говорят участники начавшихся сегодня консультаций, ежедневные аплодисменты в 20 часов, медали врачам — этого недостаточно после всех усилий, которые приложили французские медики в последние месяцы в борьбе с эпидемией коронавируса. Кроме этого, эпидемия вскрыла многочисленные проблемы системы французского здравоохранения, о которых медики предупреждали ранее.

Выступая на открытии «Сегюра здравоохранения», премьер-министр Эдуар Филипп пообещал начать со значительного повышения зарплат всем работникам государственного медицинского сектора.

Дебаты продлятся до середины июля. Похожие дискуссии правительства с представителями различных профессий и общественных движений во Франции велись уже многократно. И в большинстве случаев дальше обещаний правительства дело не пошло. Такого исхода опасаются и французские медики: мы боимся, что «гора опять родит мышь», говорят они. Поэтому они заранее назначили дату большой манифестации, которая пройдет 16 июня.

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