С начала эпидемии во Франции от коронавируса скончалось 28 457 человек.

За последние 24 часа в больницах страны скончалось 90 пациентов с диагнозом COVID-19. Такие цифры представило в понедельник, 25 мая, министерство здравоохранения Франции. Количество госпитализаций продолжает снижаться.

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С начала эпидемии во Франции от коронавируса скончалось 28 457 человек, из них 18 112 в больницах. Последние данные о летальных случаях в домах для престарелых и специальных медицинских учреждениях в минздрав пока не поступили.

Число тяжелобольных и пациентов в реанимации продолжает медленно снижаться. К 25 мая в реанимациях Франции находилось 1609 человек, на 46 меньше, чем накануне.

Всего с диагнозом COVID-19 в больницах страны сейчас находится 16 798 человек. За сутки было выписано 387 пациентов.

При этом так называемые «красные зоны», где выход из карантина был не полным, сконцентрировано 72% всех тяжелобольных. Это реанимации регионов Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс.

С начала эпидемии во Франции было госпитализировано 100 615 человек, 17 770 из них в реанимации. 65 199 человек были выписаны из больниц.

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