Во Франции работу приложения StopCovid успешно проверила армия

Французские военные приняли участие в тестировании мобильного приложения StopCovid, разработанного во Франции для выявления цепочек заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 26 мая разработчики агентству France-Presse. В этот вторник Национальная комиссия по вопросам информационных технологий и свобод CNIL одобрила использование приложения, которое 27 мая должно еще получить разрешение парламента, чтобы заработать на будущей неделе.

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Приложение для мобильных телефонов StopCovid разработано по решению французского правительства для отслеживания цепочек заражения коронавирусом. Приложение использует технологию Bluetooth, фиксирует и две недели хранит данные о других телефонах со StopCovid, находившихся в непосредственной близости от пользователя. Система должна оповещать о риске заражения COVID-19 в случае контактов с заболевшими. Устанавливать приложение предлагается на добровольной основе, как и вносить в него данные о подтвержденном диагнозе (при помощи специального кода, полученного у врача).

StopCovid вызывает бурные дебаты во Франции: противники подобной системы отслеживания считают, что она нарушает право на частную жизнь, расширяя возможности сбора персональных данных.

26 мая Национальная комиссия по вопросам информационных технологий и свобод CNIL одобрила использование StopCovid во Франции. Комиссия не нашла в работе приложения нарушений законодательства о защите частной жизни и персональных данных, опубликовав положительное заключение.

27 мая специальный законопроект об использовании StopCovid поступит на обсуждение обеих палат парламента — Национального собрания и Сената. В случае одобрения приложение будет доступно французам для установки уже в ближайшие выходные, сказал газете Figaro госсекретарь по информационным технологиям Седрик О. Власти, правда, признают, что эффективность работы приложения будет зависеть от числа людей, которые согласятся его использовать.

StopCovid проверили кирасиры и гусары

Накануне парламентских дебатов об успешном тестировании приложения сообщили AFP его разработчики — Национальный исследовательский институт цифровых технологий INRIA. Работу StopCovid в течение нескольких дней проверяли 60 военнослужащих. Их оснастили телефонами 17 различных марок, испытывая, насколько эффективно приложение фиксирует контакты в различных условиях (на улице, в транспорте, магазине, на расстоянии метра и менее, в кармане и т.д.).

Как сообщает Francetvinfo, инженеры сочли результаты проверки успешными: приложение StopCovid зафиксировало 80% непосредственных контактов пользователей.

Министерство обороны Франции сообщило AFP, что в испытаниях приняли участие военнослужащие 12-го кирасирского полка (г. Орлеан) и 27-го гусарского полка (г. Мец). Ведомство указало, что армию привлекли к работе в рамках объявленной президентом Эмманюэлем Макроном операции Résilience («Стойкость»). Эта операция позволяет привлекать военных к борьбе с эпидемией коронавируса.

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