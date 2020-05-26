Вслед за ВОЗ во Франции приостановят клинические исследования с гидроксихлорохином

Французское национальное агентство по оценке безопасности медикаментов и лекарственной продукции последовало за ВОЗ, приостановившей клинические исследования гидроксихлорохина в ряде стран.

Французское национальное агентство по оценке безопасности медикаментов и лекарственной продукции (ANSM) «хочет приостановить» клинические исследования с гидроксихлорохином при COVID-19. Об этом агентство заявило в коммюнике 26 мая после того, как аналогичное решение было принято Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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В ANSM уточнили, что решение о приостановке вступит в силу через 24 часа после обсуждения с организаторами 16 исследований, которые сейчас проходят во Франции.

Французское национальное агентство по оценке безопасности медикаментов и лекарственной продукции последовало за ВОЗ, приостановившей клинические исследования гидроксихлорохина в ряде стран.

Решение ВОЗ было принято после публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet результатов масштабного исследования, подтвердившего бесполезность и даже вред хлорохина и его производных для пациентов с COVID-19.

Одновременно Высший совет общественного здравоохранения Франции заявил во вторник, 26 мая, что не рекомендует принимать гидроксихлорохин для лечения COVID-19 вне клинических исследований. За рекомендацией в ведомство обратился министр здравоохранения страны Оливье Веран после публикации The Lancet.

До сегодняшнего дня во Франции гидроксихлорохин пациентам с коронавирусной инфекцией назначали только в больницах — по коллегиальному решению врачей и только в тяжелых случаях.

Одним из главных сторонников лечения COVID-19 гидроксихлорохином во Франции был глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт. Он продолжает настаивать на эффективности этого лечения.

В интервью изданию L’Express, опубликованном 26 мая, профессор заявил, что если вначале у него и были сомнения относительно гидроксихлорохина, то сейчас их не осталось. «Редкие негативные исследования полны неточностей», — считает Раульт.

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