Жертвами коронавируса во Франции стали 28 530 человек

Общее количество погибших от COVID-19 во Франции достигло 28 530 человек.

Министерство здравоохранения Франции опубликовало новые данные о распространении эпидемии коронавируса в стране. За последние сутки во французских больницах умерло еще 73 человека. Общее количество погибших от COVID-19 достигло 28 530 человек.

Реклама Читать далее

Сейчас во французских больницах остаются 16 264 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция — это на 534 человека меньше, чем накануне. За сутки в больницы поступило 318 новых пациентов с COVID-19.

Нагрузка на реанимации также неуклонно снижается. В палатах интенсивной терапии сейчас находятся 1555 человек — неделю назад их было 1894.

Всего, с 1 марта во французские больницы был госпитализирован 100 841 человек. 65 879 пациентов выписались и вернулись домой.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться