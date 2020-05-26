Макрон объявил план поддержки французского автопрома объемом 8 млрд евро

Увеличение субсидий на покупку электромобилей и машин с гибридным двигателем, усиление госпрограммы утилизации старых авто, увеличение производства экологически чистых автомобилей во Франции. 26 мая президент Эмманюэль Макрон представил план поддержки отечественного автопрома, в который правительство готово инвестировать 8 миллиардов евро.

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План помощи автомобильной отрасли, серьезно пострадавшей от пандемии коронавируса, французский президент представил в этот вторник, посетив завод французского концерна Valéo в Этапле, в департаменте Па-де-Кале на севере страны. На этом предприятии, производящем автомобильные комплектующие, Макрон объявил детали антикризисной программы и план стратегического развития отрасли.

Свое выступление президент начал со слов о кризисе, который переживает мировой автопром уже несколько месяцев. В условиях пандемии кризис приобрел «беспрецедентный» масштаб: производство сократилось на 80%, отметил Макрон. После двух месяцев карантина у французских автодилеров скопилось полмиллиона непроданных новых и подержанных автомобилей. Государство намерено не только стимулировать продажи, но обеспечить и поддержать стратегическое развитие отрасли, инновации и производство экологически более безопасных автомобилей, подчеркнул президент Франции.

8 миллиардов евро — автопрому

«Государство в общей сложности окажет отрасли помощь в размере 8 миллиардов евро. В обмен на это автопроизводители взяли на себя ряд серьезных обязательств по возвращению во Францию производств с высокой добавленной стоимостью и сохранению производства на французских заводах в полном объеме», — заявил Макрон.

В качестве примера он привел концерн PSA. Производитель марок Peugeot и Citroën обязался обеспечить на своих французских заводах ежегодный выпуск 450 тысяч автомобилей. В 2021 году PSA выпустит во Франции порядка 130 тысяч гибридных автомобилей и электромобилей. В прошлом году сборку таких машин на родине концерн не производил, отметил президент.

Пятилетний план для экологичных авто

Эмманюэль Макрон объявил о масштабной задаче — к 2025 году обеспечить выпуск в стране одного миллиона экологически «чистых» автомобилей. Цель — «сделать Францию первой в Европе страной по производству чистых автомобилей». Как напоминает телеканал BFMTV, французский рынок электромобилей и гибридных машин с подзарядкой от сети (т.н. плагин-гибриды) пока невелик, но развивается быстрыми темпами. В стране насчитывается более 300 тысяч таких машин (почти 250 тысяч из них — электромобили). В первом квартале французы купили почти 26 000 электромобилей (годовой рост продаж — 146%) и 9500 гибридных авто с возможностью подзарядки от сети.

Plan pour l'automobile : Emmanuel Macron annonce vouloir faire de la France "la première nation productrice de véhicules propres en Europe, en portant à plus d'un million par an sous 5 ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides" pic.twitter.com/LPBjbu4sEr — franceinfo (@franceinfo) May 26, 2020

Макрон пообещал ускоренное развитие инфраструктуры для зарядки автомобилей с электродвигателем. 100 000 новых станций зарядки появятся во Франции уже в будущем году, а не в 2022-м, как планировалось ранее.

Субсидии покупателям

Президент объявил об увеличении государственных субсидий на покупку электромобилей: для частных лиц — с шести до семи тысяч евро, для предприятий — с трех до пяти тысяч.

Вводится новая субсидия — 2000 евро — на покупку гибридного автомобиля с возможностью подзарядки от сети.

Объявлено также о расширении и усилении программы утилизации старых автомашин. С 1 июня будут в два раза повышены субсидии, которые выплачивает государство при замене устаревшего автомобиля на новый. 3000 евро (против нынешних полутора тысяч) положено тем, кто по программе утилизации купит новую машину с дизельным или бензиновым двигателем. С 2500 до 5000 вырастет субсидия при смене устаревшего авто на электромобиль.

Расширен и доступ к госпрограмме утилизации. До сих пор на субсидию могли рассчитывать французы с годовым доходом не больше 13 489 евро на человека. Теперь планка повышена до 18 тысяч. Под программу утилизации подпадают дизельные автомобили до 2006 года выпуска, а также машины с бензиновым двигателем старше 1997 года.

Эмманюэль Макрон заявил, что в новой версии программой утилизации смогут воспользоваться «три четверти французов». «Необходимо, чтобы наши сограждане покупали больше автомобилей, в особенности экологически чистых. И не через два года или пять-десять лет. А сейчас», — подчеркнул президент.

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