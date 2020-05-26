Удар в сердце Латинского квартала: в Париже закроется книжный магазин Boulinier

Один из самых старых книжных магазинов Парижа Boulinier, созданный в 1938 году, объявил о вынужденном закрытии. Причиной такого решения владельцев, семейной династии Булинье, стало повышение арендной платы. Букинистический магазин, расположенный в доме 20 на бульваре Сен-Мишель, стал излюбленным местом для многих парижан. Печальную новость назвали «ударом в самое сердце Латинского квартала».

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Душа Латинского квартала

В середине мая букинистический магазин Boulinier, расположенный в шестом округе Парижа, на бульваре Сен-Мишель, объявил о предстоящем в середине июня закрытии. На такое решение владельцы были вынуждены пойти из-за повышения арендной платы. Об этом они сообщили на своем сайте, где поблагодарили посетителей за их верность. «Страница перевернута, но книга нашей истории еще не закончена», — говорится в обращении семьи Булинье.

Теперь в магазине на Сен-Мишель посреди книг, дисков и виниловых пластинок появилась книга отзывов. Однако ее страниц не хватит, чтобы вместить слова всех желающих оставить свои записи. Новость о предстоящем закрытии вызвала волну эмоций в мире «литературного Парижа», неотъемлемой частью которого был этот магазин.

«Грусть: книжный магазин Boulinier закрывает окончательно свои двери. Квартал теряет свою латынь», — написал в Твиттере эссеист Жозеф Масе-Скарон. Писатель и журналист Николя д’Этьен д’Орв назвал закрытие магазина «маленькой трагедией» и «концом эпохи». «Несомненно, книжный магазин заменит фаст-фуд, магазин одежды или электроники. Это очередное свидетельство исчезновения души Латинского квартала», — написал в Твиттере профессор Сорбонны, историк Эрик Ансо.

Писатель и журналист Тома Моралес на страницах французской газеты Le Figaro по случаю закрытия книжного магазина опубликовал колонку под названием «Сумерки Латинского квартала», в которой с сожалением пишет о «бесконечном расширении торговых зон» Парижа и исчезновении самобытности французской столицы.

«Литературный квартал Сен-Жермен-де-Пре — давнее надувательство тур-операторов, которые таким образом грабят некоторых романтичных американцев (...) Погреба, джаз, свинг, Новая волна, Трюффо, Годар и любовь к кино — эта манера играть в парижанина окончательно исчезла. Хотя культура — это единственное, что осталось в нашей стране, ставшей на путь деиндустриализации и поиска навсегда потерянной идентичности», — пишет Тома Моралес.

Писатель сожалеет о том, что больше не увидит кроваво-красную витрину Boulinier, которая наполняла смыслом его существование. Он вспоминает о том, какие редчайшие книги находил здесь всего лишь за один евро и как букинисты Boulinier боролись за сохранение печатного слова. «Вместе с Boulinier я был счастлив на этих бульварах. Сен-Мишель без Boulinier — это как пандемия без масок. Непростительная ошибка», — утверждает французский писатель.

История пяти поколений

Франк Булинье, потомок основателя сети книжных магазинов и нынешний ее владелец, не ожидал такой бурной реакции на новость о закрытии, хоть и предполагал, что она не оставит равнодушными многих парижан. Он никогда не думал, что однажды ему придется закрыть этот магазин, который он называет «невероятным заведением». Может быть еще и потому, что за 82 года своего существования магазин Boulinier на Бульмише — именно так парижане называют бульвар Сен-Мишель — успешно сопротивлялся не только нашествию кафе, фаст-фудов и модных магазинов, но и росту цен на недвижимость. Находящуюся по соседству, в доме 16, небольшую книжную лавку Boulinier несколько лет назад удалось спасти благодаря мэрии Парижа, которой принадлежит помещение. Арендную плату за этот магазин владельцы называют приемлемой.

Когда Франк Булинье унаследовал семейное дело, он добился снижения цен, чтобы сделать книги доступными для всех. Сюда можно было зайти с десятью евро в кармане и выйти с полной сумкой книг. В магазин приходили студенты, преподаватели, писатели, букинисты и даже туристы. Посетители могли часами копаться в заваленных книгами ящиках в поисках редкого издания, и это занятие порой превращалось в настоящую охоту за сокровищами.

За годы своего существования Boulinier стал литературной достопримечательностью Парижа. Предыстория его создания восходит к 1845 году, когда на рю де Матюрен открылся книжный магазин, который через 13 лет сменил адрес, перехав в дом 19 на бульваре Сен-Мишель. Работавший там с 1870 года Поль Булинье решил выкупить бизнес у владельца, ушедшего на пенсию. В 1922 году отцовское дело унаследовал Поль Булинье-младший, который в 1938 году переместил магазин на противоположную сторону бульвара Сен-Мишель — в дом номер 20.

С тех пор магазин переходил в семье Булинье из поколения в поколение. В 80-е годы Boulinier стал популярным местом продажи комиксов, а через десять лет из-за роста арендной платы владельцы были вынуждены пересмотреть свой ассортимент и решили полностью перейти на куплю-продажу старых книг, а также дисков, виниловых пластинок и т. д. В 1996 году в городе Фонтенбло открылся второй магазин Boulinier. Сейчас сеть насчитывает семь магазинов в парижском регионе. Нынешние ее владельцы — представители уже пятого поколения династии Булинье.

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