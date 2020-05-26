Французов начнут с июня выводить из режима временной безработицы

В апреле на режиме временной безработицы была переведена почти треть работников частного сектора Франции

С 1 июня правительство Франции сократит со 100 до 85 процентов финансирование режима временной безработицы, который был задействован для сохранения рабочих мест в период карантина. Об этом в понедельник вечером, 25 мая, заявило министерство труда. В апреле временно безработными, с сохранением 85% зарплаты, во Франции оказались более 8,5 млн человек, почти треть всех работников частного сектора страны.

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В специальном заявлении министерство труда Франции сообщило, что с 1 июня государство намерено компенсировать предприятиям оплату временно безработных сотрудников на 85%, а не полностью, как это было до сих пор. Так власти намерены стимулировать бизнес к возобновлению полноценной экономической деятельности. Предприятиям, которые сохранят режим временной (частичной) безработицы для сотрудников, придется самим выплачивать им остающиеся 15% жалования.

Минтруда подчеркивает, что в секторах, которые пока не возобновили работу из-за санитарных ограничений (кафе, рестораны, туризм, сфера досуга и т.д.), государство продолжит оплачивать режим временной безработицы на 100%.

Специальный режим временной безработицы (официальное название — частичная безработица / chômage partiel) был широко задействован во Франции в марте с введением карантина для сохранения рабочих мест. Временно безработные на предприятиях, подавших заявку в министерство труда, получают 85% «чистой» зарплаты за счет бюджета. Обладателям минимальной зарплаты (порядка 1200 евро) положена стопроцентная компенсация. Бюджет берет на себя расходы по компенсации зарплат до 4,5 размеров минимальной оплаты труда (SMIC).

По оценке министерства труда, в апреле во Франции на режим временной безработицы было переведено не менее 8,6 миллионов человек. К началу мая предприятия подали заявки на частичный «простой» 12 миллионов сотрудников. В бюджет заложено 24 млрд евро расходов на оплату режима временной безработицы с марта по май.

В понедельник союз предпринимателей Франции MEDEF выразил сожаление в связи с решением властей сократить финансирование спецрежима с 1 июня. В заявлении, переданном агентству France-Presse, MEDEF отмечает, что выступал за продление срока действия режима временной безработицы до сентября, поскольку предприятия раньше вряд ли смогут полностью вернуться к нормальному ритму работы.

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