Апелляционный суд приговорил экс-мэра Балкани к пяти годам тюрьмы за отмывание денег

Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего мэра Левалуа-Перре Патрика Балкани к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в отмывании средств, полученных незаконным путем, с отягчающими обстоятельствами. Жене экс-главы города Изабелль Балкани назначили наказание в виде четырех лет тюрьмы. Как сообщает агентство France-Presse в среду, 27 мая, каждый из супругов должен будет выплатить штраф в размере ста тысяч евро, а также не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах в ближайшее время.

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Апелляционный суд Парижа согласился с требованиями гособвинения, которое просило усилить наказание за «одно из самых серьезных нарушений принципа неподкупности» французских мэров. В первой инстанции суд не назначил Патрику и Изабелль Балкани штрафы, ограничившись лишением свободы и запретом занимать выборные должности на десять лет.

Ни Патрик Балкани, ни его жена не отправились под стражу после вынесения приговора. Суд не потребовал отправить обвиняемых в тюрьму немедленно из-за их состояния здоровья. Ранее парижский суд постановил отправить Патрика Балкани в тюрьму сразу после заседания, однако через пять месяцев 71-летний политик был освобожден.

Напомним, что, согласно версии обвинения, Патрик Балкани, впервые занявший пост мэра Левалуа-Перре в 1983 году, скрыл от налоговой службы Франции виллы в Марракеше и на острове Сан-Мартен.

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Ранее апелляционный суд признал супругов Балкани виновными в уклонении от уплаты налогов. Экс-мэра Левалуа-Перре приговорили к четырем годам лишения свободы, в том числе одному условно, а его жену — к трем годам тюрьмы.

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