Во Франции полиция снова не смогла остановить запрещенный футбольный матч

Это уже второй подобный футбольный матч за три дня. Полиция не вмешивается.

В парижском пригороде Грини состоялся футбольный матч, на который собралось несколько сотен болельщиков. При этом во Франции из-за эпидемии коронавируса до сих пор запрещены собрания с участием более чем 10 человек. Тем не менее, как сообщает Le Figaro, полиция решила не вмешиваться. Это уже второй подобный инцидент за последние три дня.

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Как сообщила газета Le Parisien, матч состоялся вечером во вторник, 26 мая.

Любительская команда Грини приняла игроков из соседней коммуны Корбей-Эсон.

Полиция никак не мешала массовому собранию, так как «уже была занята устранением беспорядков в соседнем квартале», — цитирует Le Figaro представителя местного полицейского профсоюза SGP Police Гийома Ру.

Grigny 2-3 Tarterêts, « invaincu à domicile » plus maintenant ... pic.twitter.com/OaId8nn8Vt — زيد (@zetlazer91s) May 26, 2020

«Действовать в этих кварталах, где простая проверка документов может обернуться сложностями, это требует кадровых ресурсов, которых у нас нет для того, чтобы разгонять толпу», — добавил он.

В свою очередь Филипп Рио, мэр города Грини, опубликовал сообщение в твиттере, в котором «осудил» участников матча, заявив, что они «подвергли опасности» жизни других людей.

Это уже второй подобный эпизод за три дня. 24 мая такая игра прошла в Страсбурге, где полиция лишь «констатировала» многолюдное собрание, однако разогнать толпу ей «не удалось».

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