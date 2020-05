Официальная программа 73 Каннского фестиваля будет объявлена 3 июня

Организаторы Каннского фестиваля объявят список фильмов, отобранных в программу этого года 3 июня. 73-й каннский фестиваль, который должен был открыться 12 мая, был отложен из-за ограничительных мер, принятых во Франции из-за эпидемии коронавируса.

Пресс-конференция с презентацией программы фестиваля этого года состоится в среду, 3 июня, в 18 часов и будет транслироваться онлайн на сайте фестиваля и в соцсетях. Об этом говорится в кратком пресс-релизе, опубликованным Каннским фестивалем вечером 28 мая. В этот же день премьер-министр Франции объявил о значительном смягчении санитарных мер в стране, и в частности об открытии кинотеатров для публики с 22 июня.

Организаторы подчеркивают, что пресс-конференция состоится в здании кинотеатра UGC Normandie в Париже, как и в предыдущие годы. О том, в какой именно форме будет организован фестиваль во Франции, где до 24 июня любые массовые мероприятия остаются запрещены, не уточняется. В пресс-релизе сообщается, что президент фестиваля Пьер Лескюр и арт-директор Тьерри Фремо представят «контуры» фестиваля этого года.

В среду, 27 мая, стало известно, что несколько фестивалей, в частности, Каннский, Берлинский и Венецианский, проведут совместную виртуальную программу We Are One : A Global Film Festival на площадке YouTube с 29 мая по 7 июня.

После введения во Франции ограничительных мер каннское руководство неизменно отказывалось как от идеи отмены фестиваля, так и от его проведения в цифровой форме. Ввиду «нерешительности» каннской дирекции арт-директор Венецианского фестиваля Альберто Барбера предложил сделать совместный «экспериментальный» проект с Каннами. Венецианский фестиваль должен пройти со 2 по 12 сентября, жюри этого года возглавит американская актриса Кейт Бланшетт.

Даты проведения Каннского фестиваля пока не называют. Известно, что каннский кинорынок пройдет в онлайновой версии с 22 по 26 июня.

