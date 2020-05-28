Франция открывается: премьер объявил о значительном смягчении санитарных мер

Во Франции, наконец, снова разрешат выпивать на террасах: почти, как в "старые добрые времена". На фото: премьер-министр Эдуар Филипп пьет пиво в ресторане города Тура. 10.09.2019

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о «второй фазе» снятия ограничительных санитарных мер. Для жителей Франции, в частности, отменят ограничения на передвижения по всей стране (ранее можно было поехать не далее, чем на 100 км). Кроме того, будут открыты кафе и рестораны. Вторая фаза, как и планировалось, начнется со 2 июня.

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Глава правительства заявил, что, эпидемиологическая ситуация в стране, «скорее, хорошая», и она «лучше, чем мы ожидали».

В частности, во Франции больше не осталось «красных» зон (с крайне неблагоприятной санитарной обстановкой), теперь страна подразделяется на «оранжевые» и «зеленые» департаменты. Почти вся территория страны отныне в «зеленой зоне». «Оранжевыми» («средне-благоприятными») признаны только департаменты столичного региона Иль-де-Франс, включая Париж, а также заморские департаменты Гвиана и Майотта.

Nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d’île-de-France, la Guyane et Mayotte, où le virus circule plus qu’ailleurs. Dans ces départements « oranges », le #déconfinement sera, pour 3 semaines, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. pic.twitter.com/5bgWownjoF — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

В «благоприятных» «зеленых» департаментах откроются рестораны и кафе (с соблюдением ограничений — в частности, «социальной дистанции»), в «оранжевых» посидеть в кафе пока можно будет только на террасах.

По всей стране будут открыты сады и парки, — в том числе, в Париже: после двух с половиной месяцев закрытия. Об этом мэрия города объявила еще до выступления премьер-министра.

Кроме того, снято ограничение на поездки («не далее 100 км»): отныне жителям всех регионов Франции разрешены поездки по всей территории страны. Это хорошая новость не только для большинства граждан, но и для миллионов работников туристического сектора, который понес тяжелые экономические потери в результате принятия ограничительных санитарных мер.

В «зеленых» департаментах со 2 июня будут открыты туристические комплексы и кэмпинги, бассейны, спортзалы и театры, в Париже и других «оранжевых» департаментах это должно произойти к 22 июня — если ситуация с эпидемией не ухудшится. «Дискотеки, игровые залы, стадионы, ипподромы, кинотеатры (…) будут закрыты для публики как минимум до 21 июня» включительно по всей стране.

#Déconfinement Pour un certain nombre d’activités, une distinction va devoir encore être faire dans les trois prochaines semaines entre les zones vertes et les zones oranges : pic.twitter.com/TUT3wZaw1N — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

Эпидемия пока «никуда не исчезла», поэтому премьер призвал сохранять бдительность. Санитарные меры предосторожности (соблюдение «социальной дистанции», запрет на собрания более 10 человек) пока сохраняются, ношение масок «рекомендовано» (в транспорте оно по-прежнему обязательно).

Кроме того, там где это возможно, работодатели должны продолжить обеспечивать своим сотрудникам возможность удаленной работы.

Ко 2 июня должно быть введено в действие и французское приложение для мобильных устройств StopCovid, разработанное для выявления цепочек заражения коронавирусной инфекцией. Глава кабмина призвал к его использованию. Как сообщило издание Le Journal du Net, приложение можно будет скачать в App Store и Google Play уже c 30 мая.

Ограничения на пересечение границы Франции пока будут сохраняться, — как минимум, до 15 июня, сказал Эдуар Филипп, но «мы выступаем» за то, чтобы, начиная с этой даты, границы внутри Европы были открыты. В то же время, отвечая на вопрос журналистов, премьер заявил, что, например, в Италию, которая открывает свои границы с 3 июня, французы смогут поехать, начиная уже с этого дня. «Но иностранный гражданин не сможет поехать в Италию и легко вернуться во Францию», — сказал Филипп.

Помимо главы правительства, объявлять о мерах «второй фазы» выходили министры здравоохранения и образования.

Министр образования Жан-Мишель Бланкер объявил о том, что со 2 июня все школы в стране «будут постепенно открываться и обеспечивать систематический прием учащихся, по меньшей мере, часть недели, — с соблюдением санитарного протокола».

Эдуар Филипп объявляет о второй фазе снятия санитарных ограничений во Франции. Справа — министр здравоохранения Оливье Веран и министр образования Жан-Мишель Бланкер (сидит). REUTERS - POOL

Следующая, «третья фаза» снятия ограничений во Франции должна начаться с 22 июня. Об условиях снятия, которые будут зависеть от дальнейшего «развития» эпидемиологической ситуации, власти объявят незадолго до наступления этой даты.

Напомним, всеобщий карантин во Франции отменили 11 мая, объявив о «первой фазе» снятия санитарных ограничений.

В частности, больше не требовалось заполнять «оправдательную» бумагу для выхода из дома, а выходить разрешали на любое время. Кроме того, позволили собираться компаниями до десяти человек. Открылась большая часть торговых точек, за исключением ресторанов, театров, кинотеатров, спортзалов и большинства музеев. Гражданам также разрешили поездки на расстояние до 100 км от места жительства (для того, чтобы превысить это расстояние, требовалась «уважительная» причина).

Всеобщий карантин в связи с эпидемией коронавируса был введен во Франции 17 марта. Он действовал 55 дней.

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