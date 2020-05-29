После выхода из карантина во Франции обнаружили 109 новых очагов эпидемии.

С 11 мая — начала смягчения во Франции карантинных мер — в стране было обнаружено 109 новых очагов коронавируса. Однако, как уверяют власти, ситуация остается под контролем и второй волны эпидемии пока не предвидится. О развитии эпидемиологической обстановки в стране во французском Минздраве отчитались в пятницу, 29 мая.

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В ведомстве уточнили, что 104 новых кластера были обнаружены на территории метрополии, еще пять — в заморских департаментах страны. Ранее, 21 мая, в Минздраве сообщали о 46 новых очагах коронавируса.

Власти отмечают, что рост числа новых кластеров не обязательно является негативным фактором, а свидетельствует, напротив, об улучшении выявляемости заболевания.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции во французских больницах скончались 52 человека. Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 28 714 человек.

Нагрузка на французские реанимации неуклонно снижается: сейчас в палатах интенсивной терапии госпитализирован 1361 пациент с COVID-19 — это на 68 человек меньше, чем накануне. Всего в больницах остаются 14 695 человек с коронавирусом.

Начиная со вторника, 2 июня, во Франции стартует вторая фаза снятия ограничительных санитарных мер. В стране откроются кафе и рестораны, сады и парки, а также будут сняты ограничения на поездки внутри Франции.

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