Французов призвали тратить накопленные за время карантина деньги

Министр труда Франции Мюриэль Пенико призывает французов тратить накопленные за время карантина деньги, чтобы перезапустить экономику.

Министр труда Франции Мюриэль Пенико призвала в эту пятницу, 29 мая, французов начать тратить накопленные за время карантина деньги, чтобы перезапустить экономику. По ее словам, за почти 12 недель изоляции французы перевели на свои сберегательные счета 60 миллиардов евро.

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«За время карантина французы накопили и перевели на сберегательные счета 60 миллиардов евро. Было бы хорошо, если бы эти деньги снова вошли в оборот, потому что именно так перезапустится бизнес и промышленность. Это очень поможет возобновлению экономической активности», — заявила министр. Ее слова приводит AFP.

Согласно опубликованным в пятницу данным Национального института статистики и экономических исследований Франции INSEE, потребление во французских семьях в апреле снизилось на треть (33,7%) по сравнению с февралем.

Не имея возможности тратить из-за закрытых магазинов и ресторанов, французы переводили деньги на сберегательные счета. В частности на самый популярный сберегательный счет во Франции Livret A жители страны перевели в апреле рекордные 5,5 млрд евро.

По данным INSEE, начиная с 11 мая, когда во Франции начался первый этап выхода из карантина, экономика страны постепенно возвращается в нормальное русло, однако экономическая активность остается низкой.

Накануне, 28 мая, премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о втором этапе снятия ограничительных санитарных мер. Начиная со вторника, 2 июня, в так называемых «зеленых» зонах страны, где эпидемиологическая обстановка признана благоприятной, откроются бары, рестораны и кафе. В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс, оставшемся в «оранжевой» зоне, пока заработают лишь террасы заведений общепита.

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