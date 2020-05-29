«Я хочу увидеть Анжелу»: во Франции придумали кодовую фразу для женщин, подвергшихся приставаниям на улице

Госсекретарь Франции по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа в интервью franceinfo рассказала о том, как будет работать новый план правительства, чтобы защитить женщин от уличных приставаний. Закон, запрещающий домогательства и преследования на улицах, действует во Франции с 2018 года

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План по защите женщин от уличных домогательств заработал во Франции с понедельника, 25 мая. В рамках этой инициативы власти страны в партнерстве с входящей в ООН структурой «ООН-женщины» разработали специальный механизм под названием «Анжела».

Его смысл заключается в том, что отныне любая женщина, ставшая жертвой уличных приставаний или преследования, сможет зайти в ресторан, бар, магазин, аптеку или супермаркет и произнести кодовую фразу: «Я хочу увидеть Анжелу» («Je demande à voir Angela»).

«Подобный механизм уже действует в ряде стран, в том числе в США, по инициативе ассоциаций, — рассказала franceinfo госсекретарь Франции по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа. — Это способ найти убежище в случае, если поблизости нет полицейских, которые могли бы задержать агрессора на месте».

По словам госсекретаря, речь идет о барах, магазинах или аптеках, которые получат специальный лейбл. Как женщина, ставшая жертвой приставаний, сможет понять, что бар или ресторан участвует в правительственной программе? На этот вопрос Марлен Шьяппа отвечает размыто: «Идея в том, чтобы максимально расширить партнерство. (…) Сначала таких мест, возможно, будет 5, 10, 20, 50, но потом их станет гораздо больше».

По ее словам, для того, чтобы стать партнером инициативы, достаточно лишь изъявить о своем желании. «Мне кажется, что общество все больше и больше вовлечено в борьбу с сексуальным и сексистским насилием в отношении женщин, поэтому я уверена, что мы вместе с "ООН-женщины" легко найдем партнеров», — говорит Шьяппа.

С августа 2018 года во Франции действует закон, санкционирующий уличные домогательства. В рамках нового плана власти решили ужесточить штрафы за приставания на улицах, если их жертвами становятся подростки младше 15 лет. Кроме того, Марлен Шьяппа обещает ускорить сроки рассмотрения таких дел.

Впервые фразу «Где Анжела?» как кодовое слово стали использовать в одном из баров Линкольншира на востоке Англии в 2016 году. Тогда девушки, к которым приставали посетители бара, подходили к стойке и произносили секретную фразу. В ответ бармены могли предложить посетительницам подзарядить телефон в укромном месте, помочь вызвать такси или полицию, в зависимости от серьезности случившегося. Постепенно выражение распространилось в соцсетях по всей Великобритании.

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