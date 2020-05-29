Renault объявил о сокращении 15 тысяч сотрудников по всему миру

Французский автоконцерн Renault в пятницу, 29 мая, обнародовал план реструктуризации. В ближайшие три года автостроитель намерен сэкономить два миллиарда евро, сократить 15 тысяч сотрудников по всему миру, в том числе 4600 — во Франции. Renault объявил также о закрытии производственной площадки в Шуази-ле-Руа под Парижем.

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Два дня назад альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил новую стратегию стандартизации в нынешней непростой экономической ситуации. Затем о мерах оптимизации объявил Nissan. В пятницу пришла очередь Renault.

Во Франции в Renault работают 48 тысяч человек, из которых около 10% будут сокращены к 2024 году. Источник Le Parisien в автоконцерне уверяет, что речь не идет об увольнениях. Сокращения будут происходить на основе добровольных уходов, выходов на пенсию, мер социальной мобильности и переподготовки.

Этим аргументом Renault намерена воспользоваться, чтобы получить гарантированный государством кредит в пять миллиардов евро. Французская пресса пишет, что условия этого кредита стали предметом «жарких споров» между руководством Renault и министерством экономики. Французское государство владеет 15% акций автостроителя.

Французская пресса писала, что автоконцерн намерен закрыть три или четыре завода во Франции, в том числе крупный автомобилестроительный завод во Флене, где работают 2600 человек. В итоге Renault объявил о закрытии одной производственной площадки из 14 во Франции — в Шуази-ле-Руа под Парижем, где 260 сотрудников занимаются ремонтом двигателей и коробок передач. Этот завод должен закрыться к 2022 году.

Его ремонтную деятельность должны перенести во Флен-сюр-Сен, где сейчас выпускают Nissan Micra и электромобиль Zoe. Что касается самого завода во Флене, то его ждет реорганизация, к 2024 года там закончится сборка авто. Планируется и «обсуждение переоборудования завода в Дьеппе в конце производства Alpine A110».

Мировой объем производства Renault сократится с 4 млн до 3,3 млн автомобилей в год. Во всем мире автоконцерн планирует сократить 15 тысяч сотрудников. Запланированные проекты по расширению мощностей будут приостановлены в Марокко и Румынии. В России планируется провести анализ адаптации производства. Издание «Авторевю» отмечает, что за этой формулировкой может скрываться закрытие московского завода и перенос производства на одну из площадок АВТОВАЗа.

О первых за десять лет финансовых потерях Renault объявил еще в феврале этого года. Из-за пандемии коронавируса продажи обвалились. Гендиректор автопроизводителя Жан-Доминик Сенар утверждает, что руководство планирует сокращать структурные расходы, а не останавливать производства.

Профсоюз CFDT резко осудил план оптимизации Renault, назвав его «социальной катастрофой» и планом по «деиндустриализации».

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