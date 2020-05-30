В Париже нелегально открылись первые террасы кафе

В Париже в пятницу, 29 мая, впервые с 15 марта открылись террасы кафе и ресторанов. Как сообщает газета Le Parisien, владельцы некоторых заведений в столице не стали дожидаться 2 июня, когда власти официально разрешат принимать посетителей на открытых террасах.

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Как видно на фотографиях, опубликованных изданием, большая часть клиентов кафе в XVIII округе Парижа решила не надевать маски. По оценкам журналистов, столы находились примерно в метре друг от друга. «Мы уже продавали еду и напитки на вывоз. Люди пили стоя, сидя на тротуаре. Лучше, чтобы клиенты могли присесть, не так ли», — рассказал официант авторам Le Parisien.

Легально кафе и рестораны в Париже смогут принимать клиентов на террасах со 2 июня. До этого заведениям общепита разрешено лишь продавать еду на вынос, а также осуществлять доставку. При этом в остальных регионах страны, где, согласно оценкам французских санитарных властей, эпидемиологическая ситуация лучше, 2 июня смогут открыться не только террасы, но и залы ресторанов.

Утром в субботу, 30 мая, в Париже впервые с марта открыли парки и сады. Ранее после снятия карантинных мер город находился в так называемой «красной» зоне, поэтому власти решили открыть только часть озелененных пространств — в частности, Булонский и Венсенский леса, а также Марсово поле. Однако, как писал Le Parisien, по ночам неизвестный активист срывал замки с ворот парков, чтобы выразить протест против их закрытия.

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