В Париже прошла неразрешенная акция в поддержку мигрантов без документов

В Париже прошла акция протеста в поддержку мигрантов без документов. Как сообщает в субботу, 30 марта, Franceinfo, на марш вышли несколько тысяч человек. Мероприятие прошло вопреки запрету полиции, которая отказалась согласовать акцию, ссылаясь на меры по противодействию эпидемии коронавируса.

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Участники марша, который прошел от станции метро Мадлен до площади Республики, потребовали «легализовать мигрантов без документов» на территории Франции. В префектуре полиции напомнили, что действующие в период эпидемии законы запрещают собрание более чем 10 человек в общественном месте, и сообщили, что разогнали митингующих, применив слезоточивый газ, в частности, на площади Республики. Полицейские выписали 58 протоколов о правонарушениях, сообщили в парижской префектуре. Митинги также прошли в других городах страны.

Выйти на акцию протеста в социальных сетях призвали в совместном обращении 210 организаций и 300 общественных деятелей. «Для мигрантов без документов санитарный кризис становится настоящей „санитарной бомбой“. Их бросили перед лицом эпидемии, и эта ситуация может стать "бомбой" для всего общества», — говорится в письме на сайте Mediapart. Среди требований организаторов акции — закрытия центров административного задержания для иностранцев (CRA), немедленная выдача документов всем мигрантов, выплата им социальных пособий, а также отмена арендной платы на период действия карантинных мер (март, апрель и май).

Организаторы марша призвали всех участников соблюдать меры социальной дистанции, а также выйти на акцию в масках. Однако, как видно на кадрах с места событий, в плотной толпе митингующие шли близко друг к другу.

Marche des solidarités en cours à Paris pour la régularisation des sans papiers.



Devant la forte mobilisation, le cortège s’élance malgré l’intervention des forces de l’ordre pour interdire le départ des manifestants (regroupement + de 10). pic.twitter.com/gtp8TeMBDh — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 30, 2020

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