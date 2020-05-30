Тысячи рабочих Renault вышли на акцию протеста против закрытия заводов во Франции

Шествие работников Renault, в котором приняли участие несколько тысяч человек, прошло от стен завода до мэрии города Мобёж

Несколько тысяч человек вышли в субботу, 30 мая, на демонстрацию в городе Мобёж на севере Франции против плана экономии, объявленного руководством Renault. Автоконцерн собирается сократить 15 тысяч рабочих мест по всему миру, в том числе 4 600 — во Франции.

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Работники предприятия протестуют против планов руководства концерна перенести часть производства на завод в соседнем городе Дуэ, который находится в 70 км от Мобёжа. Эта мера затронет 2 100 работников.

Шествие работников Renault, в котором приняли участие несколько тысяч человек, прошло от стен завода до мэрии города Мобёж. Акция прошла по призыву крупнейших профсоюзных организаций. Ее также поддержали местные депутаты и простые жители, которые опасаются, что город придет в упадок после закрытия производства.

Ранее Renault представил план реструктуризации производства, согласно которому до 2024 года во Франции автопроизводитель собирается сократить примерно 10% из 48 тысяч рабочих мест. Компания рассчитывает обойтись без вынужденных увольнений, а сократить штат за счет добровольных уходов, выходов на пенсию, мер социальной мобильности и переподготовки.

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