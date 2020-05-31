В Париже впервые после пожара открылась площадь перед собором Нотр-Дам

В Париже в воскресенье, 31 мая, впервые с апреля 2019 года открылась площадь перед собором Парижской Богоматери. Ранее ее закрыли из-за угрозы отравления свинцом, который расплавился во время пожара в Нотр-Даме. Как рассказали в мэрии Парижа, для того, чтобы снова пустить прихожан и туристов на площадь перед собором, брусчатку очистили по специальной технологии.

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Впервые об угрозе заражения парижских улиц свинцом после возгорания в соборе Нотр-Дам заговорили в июле 2019 года. Во время пожара расплавились около 300 тонн свинца, который содержался в отделке крыши и шпиле здания. Из-за этого работы по укреплению разрушенного собора пришлось приостановить почти на месяц, а улицы вокруг Нотр-Дама перекрыли. Повышенную концентрацию свинца обнаружили в том числе и в школах, которые находятся около собора.

Перед тем, как открыть площадь перед Нотр-Дамом, парижская мэрия отчиталась о тщательной очистке территории. Брусчатку обработали чистящим средством, распыляя его под «очень высоким давлением». Лавки и горшки с растениями покрыли специальным гелем, а верхние 40 сантиметров почвы вокруг площади заменили.

Собор Парижской Богоматери во время действия карантина во Франции © RFI / Denis Strelkov

Как рассказали в городские власти, пробы, взятые 7 мая, показали, что содержание свинца на поверхностях около Нотр-Дама в пять раз ниже максимально допустимого. Мэрия Парижа также пообещала проводить еженедельную санитарную обработку территории.

Подойти вплотную к фасаду собору после 31 мая по-прежнему не получится: треть площади оставят за забором для продолжения реставрационных работ. Французские власти планируют завершить реконструкцию Нотр-Дама к 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские игры. Официально о переносе сроков восстановления собора не сообщали, хотя реставрация прерывалась несколько раз из-за угрозы заражения свинцом и пандемии коронавируса.

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