Во Франции эпидемия коронавируса продолжила спад

Во Франции на фоне снятия карантина число госпитализированных с COVID-19, в том числе в реанимации, продолжает снижаться. Об этом 1 июня сообщили в Главном управлении здравоохранения.

Реклама Читать далее

За минувшие сутки во французских больницах от COVID-19 скончался 31 человек. Информация об эпидемиологической ситуации в домах престарелых не поступала с пятницы, новые данные по этим учреждениям должны обнародовать во вторник.

В больницах с COVID-19 остаются 14 288 человек. Неделю назад госпитализированных с коронавирусом было 16 798. За минувшие сутки 89 человек были госпитализированы с коронавирусом (неделю назад, 25 мая, за сутки в больницы с этим диагнозом положили 342 человека).

В настоящий момент в реанимации французских больниц с COVID-19 находятся 1302 человека (на 17 человек меньше, чем накануне и на 307 меньше, чем неделю назад). 73% пациентов в тяжелом состоянии сейчас в четырех французских регионах: Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь – Рона – Альпы и О-де-Франс.

Всего за время эпидемии во Франции от коронавирусной инфекции скончались 28 833 человека. Чуть более 18 с половиной тысяч умерли в больницах. Почти 68 с половиной тысяч человек были выписаны из больниц.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться