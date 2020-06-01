За 20 дней продажа масок принесла французским магазинам 94 миллиона евро

За период с 4 по 24 мая продажа защитных масок принесла французским магазинам 94 миллиона евро. Такую сумму в понедельник, 1 июня, назвала компания Nielsen, проводившая маркетинговое исследование.

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Исследование показало, что 57% масок были проданы в супермаркетах. Эксперты Nielsen отмечают, что новым товарам редко удается превысить спрос на такую популярную у всех групп потребителей продукцию, как, к примеру, масло или моющие средства. Однако в результате измерений выяснилось, что за 20 дней продажи масок — одноразовых и тканевых — составили 16% от роста спроса на привычные товары широкого потребления.

Телеканал BFMTV передает, что 36% французов приобрели маски еще до официального начала смягчения санитарных ограничений 11 мая. За неделю с 4 по 11 мая магазины продали масок на 32 миллиона евро, с 11 по 17 мая выручка составила 36 миллионов, а с 18 по 24 — 26 миллионов.

При этом незадолго до начала выхода из строго карантина французское правительство решило зафиксировать цену на одноразовые хирургические маски — не более 95 центов за штуку. Цены на тканевые маски многоразового использования решено не фиксировать, однако антимонопольная служба министерства экономики обещала следить за ценами, а также за качеством продаваемой продукции. С 11 мая во Франции введено обязательное ношение масок в общественном транспорте, а также в зданиях вокзалов.

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