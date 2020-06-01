Красиво жить не запретишь: после карантина во Франции открываются кафе и рестораны.

«Со 2 июня во всех департаментах Франции откроются кафе, бары и рестораны. Заведения, находящиеся в Иль-де-Франс, будут работать с некоторыми ограничениями», – объявил премьер-министр Эдуар Филипп во время пресс-конференции в четверг, 28 мая. Решение правительства как можно быстрее открыть заведения он объяснил французской традицией «art de vivre» – искусства жить. Как будут работать французские рестораны в пост-карантинный период и какие новшества ожидают клиентов – в материале RFI.

Реклама Читать далее

Объявлений премьер-министра ждали с нетерпением более пятисот тысяч работников ресторанной отрасли, находившиеся на временной безработице более двух месяцев подряд. Однако их выход на работу должен сопровождаться новыми правилами гигиены и санитарной безопасности.

Во-первых, все работники должны носить маски, перчатки, а официанты – и защитные прозрачные щитки, создающие дополнительный барьер «от клиентов». Столики в зале должны располагаться друг от друга на минимальной дистанции в один метр, а передвижение внутри ресторана разграничено на зоны для «входа», «выхода», а также «циркуляции внутри помещения».

Клиенты, входя в ресторан, также обязаны носить маски. Сохранять их желательно и во время общения с персоналом, а снимать только во время еды. Зато приходить в кафе, бары и рестораны теперь можно в большой кампании: максимальное число людей за одним столом правительство определило в 10 человек. В барах запрещено подавать напитки у стойки, в непосредственной близости от бармена.

Однако такие правила действуют не по всей Франции. Правительство разделило страну на два цвета: в так называемую «зеленую зону» попали большинство департаментов страны, а в новой, «оранжевой», где количество случаев заражения коронавирусом выше, чем в остальной части Франции, оказались Иль-де-Франс и заморские территории Майотта и Гвиана.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Владельцы баров и ресторанов выдохнули с облегчением, выслушав речь премьер-министра. Находящиеся в «зеленой зоне» не сомневались, что скоро им будет дана возможность работать, поэтому многие заранее подготовились. В первую очередь, это кафе и рестораны, расположенные в курортных зонах на берегу моря или океана. Владельцы заведений уже давно нашли выход, как принять первых клиентов в новую коронавирусную эпоху. Проявив креатив и смекалку, они всего за несколько дней переоборудовали помещения так, чтобы можно было принять максимальное количество клиентов, не нарушая при этом санитарных мер.

В ход пошли растения – искусственные и настоящие – размещенные таким образом, чтобы не позволить клиентам садиться слишком близко друг от друга. В некоторых барах и кафе столы и стулья вообще прибили к полу.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Французские рестораторы используют и международный опыт. В странах, где карантин сняли намного раньше, нашли интересные решения. Например, чтобы отделить клиентов друг от друга на санитарно-безопасное расстояние, за столики сажают манекенов и сделанные из картона игрушки или ставят ограничители из оргстекла. В Амстердаме на берегу каналов поставили прозрачные стеклянные палатки, в каждой из которых располагается отдельный столик.

Конечно, все это требует дополнительных инвестиций. Кроме этого, рентабельность кафе, баров и ресторанов не будет такой как обычно, так как разделение столов в 1 метр значительно сокращает число «посадочных мест». В зависимости от площади помещения, французские рестораны потеряют от 30% до 50% посетителей. Поэтому некоторые клиенты опасаются, что цены в меню значительно вырастут.

Однако это их не останавливает – сразу после выступления премьер-министра 28 мая, в кафе и рестораны начали звонить и заказывать столики на недели вперед. Как показал проведенный в конце мая опрос общественного мнения, 84% французов готовы посещать кафе и рестораны этим летом, несмотря на коронавирус.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

«Оранжевый» Париж

В Париже открытие террас стало приятным сюрпризом. Этого желали и добивались от правительства профсоюзы ресторанных работников, но с малой надеждой на победу. Чашу весов в их сторону склонило слабое количество заражений коронавирусом в первые две недели после снятия карантина, а также отличная погода, которая держится в столице второй месяц подряд, и новые исследования ученых о том, что COVID-19 является сезонным заболеванием и в жаркую погоду его распространение замедляется.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Парижане с энтузиазмом встретили новость. «Великолепно! Наконец-то мы сможем посидеть на террасе, особенно в такую погоду!», – сказал один корреспонденту RFI. «Необходимо только, чтобы люди были сознательными и соблюдали правила», – считает другой.

Но «не все работники отрасли являются такими оптимистами», рассказал в эфире телеканала BFM-TV Ален Фонтен, шеф-повар ресторана Le Mesturet, расположенном в центре Парижа. Во-первых, чтобы вновь открыться, каждому владельцу необходимо заполнить и подписать специальный формуляр, объясняющий новые правила работы, почти 60 страниц.

Работать на жаркой кухне в резиновых перчатках и маске поварам будет исключительно трудно, особенно летом, объяснил Ален Фонтен. По правде говоря, перчатки были рекомендованы поварам и в докоронавирусную эпоху, но мало кто эти рекомендации соблюдал. Теперь же за несоблюдение правил ресторан могут вообще закрыть. К перчаткам, маскам и постоянной дезинфекции помещения придется привыкнуть, тем более что правила гигиены поварам давно знакомы. Но практически заново придется учиться официантам в зале, сделав соблюдение санитарных барьеров своей новой привычкой.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Известные кафе и рестораны, обладающие широкими террасами, ждут своих клиентов уже с минувших выходных. У многих из них есть возможность снять стеклянные витрины, увеличив число столиков. А в некоторых ресторанах даже пришлось снести фасадные стены, увеличив таким образом площадь террас.

Но расположенные на узких парижских улочках мелкие заведения, куда жители квартала обычно приходили выпить чашечку кофе перед началом рабочего дня или стакан свежевыжатого апельсинового сока воскресным утром, находятся в более сложном положении. А таких в Париже большинство.

Как рассказал RFI один из владельцев кафе в 13 округе, он оставит всех своих поваров и официантов на временной безработице (пока это будет возможным) и будет обслуживать клиентов сам. Ведь он может поставить на улице всего три столика. «На этом много не заработаешь, – сказал он – в первое время даже придется работать в убыток. Многие отказываются от этого и в июне вообще не откроются. Но я решил, что даже без дохода, но буду принимать своих постоянных клиентов, они для меня практически как друзья. Во время карантина звонили, спрашивали, как дела. Обещали вернуться, как только это станет возможным».

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Работать себе в убыток согласны немногие. Но многие собираются добиваться от мэрии Парижа возможности расширить террасы. Как заявил в интервью BFM-TV заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар, городские власти работают над тем, как можно будет расширить площади террас кафе и ресторанов. Например, можно «позаимствовать» пару квадратных метров у пешеходов на тротуаре или на местах для парковки машин. Наиболее предприимчивые владельцы уже начали договариваться с не открывшимися соседями, чтобы за небольшую плату арендовать у них территорию.

Сложнее всего придется парижским барам, которые по своей сути являются местом для тесного общения в больших компаниях. Соблюдение «санитарной дистанции» там практически невозможно. Поэтому многие парижские заведения останутся закрытыми еще месяц – их владельцы решили вначале проверить, как работают их конкуренты и соседи.

Меры, объявленные на второй стадии снятия карантина, продлятся, как минимум, три недели. 22 июня правительство объявит о третьей стадии. Но многие ее могут не дождаться: согласно публикации профессионального издания для работников отрасли L’Hôtellerie et Restauration, около 25% заведений объявят себя банкротами в ближайшее время. Это более 45 000 заведений из 186 000 существующих во Франции.

Красиво жить не запретишь: после карантина во Франции открываются кафе и рестораны. REUTERS - Nacho Doce

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться