Покупка авто, аренда квартир: какие изменения произошли во Франции с 1 июня

С 1 июня французский налогоплательщик, покупатель новой машины во Франции, может получить до 14 000 евро возмещения ее стоимости.

Во Франции 1 июня, по традиции, вступают в действие новые тарифы и правила. Некоторые из этих нововведений были предусмотрены давно, другие возникли в ответ на санитарный кризис. Какие-то, напротив, были из-за кризиса отменены или отложены.

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Выросла помощь при покупке автомобиля

Т.н. prime à la conversion (PAC), премия, выплачиваемая при замене старой машины на новую, будет доступна большему числу французских налогоплательщиков. «Диапазон» покупателей, которые имеют право на доплаты, расширен за счет повышения «потолка» показателя налогооблагаемых доходов (RFR) — с 13489 до 18000 евро. Таким образом, как заявляют в правительстве, теперь «три четверти населения» теоретически могут рассчитывать на эту премию. Изменены и требования к сроку выпуска старого автомобиля и его экологическому классу.

При этом «первые 200 тысяч» покупателей получат эту премию в двойном размере: 3000 евро (вместо 1500) в виде PAC можно получить при смене бензиновой или дизельной машины — на новую «топливную», 5000 (вместо 2500) — при замене на гибридную или полностью электрическую.

Кроме того, вырос размер государственной субсидии (экологического бонуса) тем, кто приобретает 100%-электрические автомобили: 7000 евро (вместо 6000) — при покупке машины, чья стоимость не превышает 45 000. На 2000 евро бонуса могут рассчитывать покупатели гибридных авто стоимостью до 50 000. При покупке более дорогих машин размер помощи остался неизменным — 3000 для электромобилей.

Не изменился размер помощи и «состоятельным» покупателям (RFR выше 18000 евро) — 2500 евро при покупке электрического авто.

В целом, как отмечает специализированный сайт Automobile propre, с учетом различных премий и бонусов, покупатель новой электрической машины может получить до 12 000 евро (до 14 000 в т.н. «зонах с низким уровнем выбросов»).

Исключительные меры предусмотрены планом помощи автопрому, представленным 26 мая президентом Макрон. План принят, в первую очередь, в связи с тяжелыми потерями, понесенными отраслью из-за коронавирусного карантина.

Должны снизиться расценки на получение водительских прав

С 1 июня вступают в действие меры, которые должны изменить принцип оформления контрактов на обучение в любой из 12 тысяч французских автошкол, а также увеличить конкуренцию между ними.

В частности, перед началом учебы, после первой оценки имеющихся у ученика знаний, инструктор должен обозначить количество часов, которое потребуется для получения прав, и указать окончательную стоимость обучения.

Все это теоретически должно привести к снижению цены получения водительских удостоверений в среднем на 30%, как заявлял министр экономики Брюно Ле Мэр. До сих пор, как отмечал портал Auto Plus, средняя стоимость «обучения на права» во Франции составляла 1600-1800 евро.

В то же время, как отмечает Le Monde, даже те, кто после 1 июня пойдет записываться в автошколу, могут столкнуться с тем, что цены пока не снижены: с учетом санитарного кризиса правительство решило до 1 сентября сделать исполнение новых правил «факультативным».

Снизились цены на газ, выросли — на свет

Регламентные тарифы на газ с 1 июня снова снизились (в среднем — на 2,8%), как сообщила французская Комиссия по регуляции энергетики (CRE). С учетом падения цен, которое продолжается шестой месяц подряд, тарифы на газ в стране с начала года упали уже на четверть. Падение связано с ценовой конъюнктурой на мировом рынке энергоносителей.

В то же время регламентные тарифы на электричество должны вырасти с 1 июня на 5,9%.

Продлено «зимнее перемирие»

Т.н. «зимнее перемирие», trêve hivernale (когда собственник жилья не может выгнать арендатора, даже если тот не платит), обычно действующее с 1 ноября по 31 марта, в этом году из-за карантина сначала было продлено до 31 мая, а теперь и до 10 июля. Точно так же до 10 июля живущим бесплатно «арендаторам» никто не имеет права отключить электричество, газ или воду, даже при наличии долгов.

Изменились правила работы кондоминимумов

Вступают в действие законодательные меры, которые, среди прочего, должны облегчить собственникам жилья в кондоминимумах (copropriétés) задачу по смене управляющей компании (syndic) и упростить процедуру выполнения ремонтных работ в доме. В частности, собственникам теперь будет сложнее «блокировать» работы по предоставлению нормальных условий доступа в жилище для людей с ограниченными возможностями.

Общие собрания собственников жилья пока можно проводить дистанционно: решение об этом имеет право принимать syndic — причем до 31 января 2021 года (в связи с санитарным кризисом) это можно делать, не спрашивая согласия собственников.

Каждый собственник теперь имеет право созвать чрезвычайное общее собрание — при этом, организация должна быть обеспечена за его счет.

Расширены права покупающих жилье неподалеку от аэропортов

С 1 июня каждый, кто соберется продать или сдать в аренду жилье в т.н. зонах повышенного звукового воздействия (неподалеку от аэропортов) должен предоставить покупателю или арендатору документ с описанием шумовых параметров. В случае, если документ не будет предоставлен, покупатель сможет отметить сделку или потребовать скидку от заявленной цены, сообщает специализированный сайт поиска недвижимости SeLoger.

Сокращены дотации государства на покрытие технической безработицы

С 1 июня государство будет полностью покрывать техническую безработицу (на лимитированную сумму) только тем предприятиям, которые остаются закрытыми из-за «карантинных» запретов, и на 85% — остальным. Сами работники будут получать 100% МРОТ (фр. SMIC), а выше этой суммы — 84% от своей полной зарплаты, отметила министр труда Мюриель Пенико.

Как отметил Франсуа Асселен, председатель французской Конфедерации малых и средних предприятий (CPME), многие предприятия, столкнувшись с сокращением дотаций, вынуждены будут начать «увольнения по экономическим причинам».

Отдельное изменение со 2 июня коснется тех, кто оставался на технической безработице из-за того, что не работали школы. Теперь по этой причине сидеть дома с детьми смогут только родители, которые предоставят справку о том, что их школа пока не может принять ребенка.

Разное

Французским налогоплательщикам не стоит забывать о скором завершении срока приема налоговых деклараций: в зависимости от департамента, это произойдет 4, 6 или 11 июня (для заполнения через интернет) или 12 июня — для тех, кто подает документы в бумажной форме.

Жители парижского региона Иль-де-Франс имеют возможность получить возмещение стоимости своих проездных билетов Navigo (за апрель и первую декаду мая, пока продолжал действовать карантин) до 17 июня. Заявка подается здесь. За стандартный проездной вы получите 100 евро, за льготный — 50.

Кроме того, стоит предупредить тех, кто рассчитывал на начало официального периода летних скидок 24 июня — эта дата, вероятно, будет перенесена на середину июля. Новые даты скидок должны быть объявлены в течение этой недели.

Со 2 июня, наконец, откроются террасы французских кафе и ресторанов. Они были закрыты с 15 марта. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Ну, и главное, о чем нельзя забывать: 2 июня во Франции начинается «вторая фаза» выхода из карантина. Будет снята большая часть ограничений: в частности, перестанет действовать запрет на передвижения внутри страны не далее 100 км (можно будет ездить по всей Франции), откроются кафе, рестораны, парки, театры и проч.

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