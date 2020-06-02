Власти Франции подтвердили снижение смертности на дорогах в 2019 году

Два года подряд на французских дорогах фиксируют рекордно низкое число погибших в ДТП, сообщила 2 июня межминистерская комиссия дорожной безопасности. Согласно окончательным данным, в 2019 году в дорожных авариях погибло 3244 человека. Первой причиной ДТП остается превышение скорости, отметила комиссия, которая на днях выражала обеспокоенность резким ростом числа подобных нарушений с началом выхода из карантина.

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В этот вторник межминистерская комиссия дорожной безопасности Sécurité routière опубликовала окончательную статистику ДТП на французских дорогах за прошлый год. В 2019 число погибших в авариях составило 3244 человека. Годом ранее, когда смертность на дорогах Франции снизилась до рекордного уровня, погибло на четыре человека больше.

Комиссия отметила резкое снижение в прошлом году числа аварий, случившихся вне городских агломераций: в них погибло на 72 человека меньше, чем в 2018. Впрочем, в агломерациях дорожная смертность выросла (+74 погибших). За год выросло число погибших в ДТП мотоциклистов (+12) и пешеходов (+12). Общая смертность среди автомобилистов продолжила снижаться. Однако в возрастной категории 18-24 года водителей в прошлом году погибло существенно больше (+46 человек), чем годом ранее.

Комиссия Sécurité routière отмечает, что «превышение скорости или нарушения скоростного режима» остаются главной причиной ДТП во Франции. Часто эти нарушения совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Резкий рост числа нарушений, связанных с превышением скорости, власти зафиксировали после 11 мая, когда во Франции начался поэтапный выход из карантина. 30 июля в интервью Le Parisien представитель комиссии дорожной безопасности Давид Жюльяр сообщил, что за последние три недели мая в стране зафиксировано 2421 случая езды с превышением разрешенной скорости более чем на 50 км/ч. Это на 320 случаев больше, чем в мае прошлого года, и этот «рост на 15% огромен», отметил Жюльяр. Полиция и жандармы зафиксировали также рост числа нарушений, связанных с проездом на красный свет.

В минувшем апреле, когда Франция находилась на карантине, смертность на дорогах страны сократилась на 56% по сравнению с апрелем 2019 года.

С 22 мая во Франции ужесточены наказания за вождение с мобильным телефоном в руках, а также усилены меры борьбы с вождением в состоянии опьянения.

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