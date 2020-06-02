Во Франции начало летних распродаж перенесли на 15 июля

Начало летних распродаж во Франции официально перенесли с 24 июня на 15 июля. Об этом во вторник, 2 июня, заявил министр экономики страны Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

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Решение отсрочить начало традиционных распродаж в министерстве объясняют тем, что из-за пандемии коронавируса и введенного карантина некоторые торговые организации — в особенности некрупные — слишком долго оставались закрытыми, и им требуется дополнительное время на «перезапуск». Если бы распродажи стартовали в соответствии с первоначальным планом, то есть 24 июня, был бы велик риск работы в убыток. Распродажи продлятся четыре недели.

Ранее, 29 мая, министр труда Мюриэль Пенико призвала французов тратить накопленные за время карантина деньги, чтобы перезапустить экономику. По ее словам, за почти 12 недель изоляции французы перевели на свои сберегательные счета 60 миллиардов евро.

Также в эфире RTL Ле Мэр прокомментировал общую экономическую ситуацию во Франции после начала смягчения санитарных ограничений. Он отметил, что в правительстве предполагают годовое падение ВВП на 11%, но выразил уверенность в том, что в 2021 году удастся его восполнить.

Le Figaro сообщает, что 10 июня совет министров рассмотрит новый проект бюджета, в котором будет учтен этот прогноз. По словам министра экономики Франции, правительство планирует сохранить финансовую поддержку организаций, пострадавших из-за пандемии, до конца 2020 года.

Ле Мэр упомянул и о том, что для перезапуска экономики страны требуется снизить налоги с домохозяйств и не увеличивать фискальную нагрузку на предприятия.

Прокомментировал министр и ситуацию с автоконцерном Renault, планирующим в рамках реструктуризации в ближайшие три года сократить 15 тысяч сотрудников по всему миру, в том числе 4600 — во Франции. Renault объявил также о закрытии производственной площадки в Шуази-ле-Руа под Парижем. Брюно Ле Мэр заявил о том, что министерство финансов готово помочь компании получить заем в размере 5 миллиардов евро, чтобы попытаться сохранить рабочие места.

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