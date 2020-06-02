Во Франции прошли акции в память о скончавшемся после задержания Адаме Траоре

Акция в память об Адаме Траоре в Париже, 2 июня 2020 г.

Несмотря на запрет, во вторник, 2 июня, в Париже тысячи человек вышли на акцию в память об Адаме Траоре, 24-летнем чернокожем французе, погибшем после задержания в 2016 году. Об этом сообщает AFP. Аналогичные акции прошли и в других французских городах.

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Парижская акция прошла возле здания суда недалеко от метро Порт-де-Клиши по призыву движения «Правда и справедливость для Адамы». Манифестация прошла на фоне массовых протестный акций в США, вспыхнувших после гибели Джорджа Флойда.

В полиции ранее заявляли, что организаторы не уведомили власти о многолюдном мероприятии, и оно не может быть разрешено в условиях эпидемии. А также упомянули об угрозе беспорядков перед зданием суда.

19 июля 2016 года Адама Траоре погиб после задержания в городе Бомон-сюр-Уаз в столичном регионе Иль-де-Франс. Молодой человек скончался в жандармской части в Персане через два часа после задержания.

Подробнее о задержании Адамы Траоре, после которого он умер, можно прочитать здесь.

По этому делу было вынесено несколько противоречащих друг другу экспертных заключений. Последняя экспертиза, проведенная по запросу его семьи, указала на ответственность правоохранителей, применивших к задержанному «брюшной захват». Это заключение опровергает данные предыдущей судебно-медицинской экспертизы, сделанной по запросу следственных судей, где говорится, что молодой человек скончался не от действий жандармов, а от кардиогенного отека легких.

Акции в память об Адаме Траоре прошли в других французских городах, в частности в Лионе. По данным местных СМИ, полиция применила там слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

На фоне протестных акций в полиции отвергли все обвинения в насилии и расизме. Префект полиции Парижа Дидье Лальмен отправил полицейским Парижа и его пригородов слова поддержки. «Если кто-то из нас не будет соответствовать требованиям безупречной службы и беспристрастности, он понесет наказание, как это было и раньше», — заверил Дидье Лальмен. Он подчеркнул, что полицейские являются «республиканским оплотом против преступности и тех, кто мечтает о хаосе и анархии». Глава МВД Кристоф Кастанер в свою очередь подчеркнул, что полиция защищает в том числе и от расизма.

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