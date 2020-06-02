Министерство экономики Франции одобрит выдачу 5 миллиардов евро займа автоконцерну Renault

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр одобрит во вторник, 2 июня, выдачу займа в размере пяти миллиардов евро под государственные гарантии для автоконцерна Renault и подпишет соответствующие документы. Об этом сообщили в министерстве.

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В ведомстве подчеркнули, что министр потребовал от управления концерна немедленно начать подготовку «будущего проекта производства, который бы гарантировал в долгосрочной перспективе, то есть на срок не меньший, чем до 2023 года, рабочие места и объемы промышленного производства на заводе в Мобёже», на севере страны.

В эфире радиостанции RTL 2 июня Брюно Ле Мэр уже заявлял о готовности помочь Renault получить заем в размере 5 миллиардов евро, чтобы попытаться сохранить рабочие места. Размер займа более чем в два раза превышает сумму, которую хотело сэкономить руководство автоконцерна.

В пятницу, 29 мая, Renault обнародовал план реструктуризации. В ближайшие три года автостроитель намерен сэкономить два миллиарда евро и для этого сократить 15 тысяч сотрудников по всему миру, в том числе 4600 — во Франции. Renault объявил также о закрытии нескольких производственных площадок, в том числе и в Шуази-ле-Руа под Парижем. Профсоюз CFDT резко осудил план, назвав его «социальной катастрофой».

30 мая работники завода в Мобёже провели акцию против планов руководства концерна перенести часть производства на завод в соседнем городе Дуэ и сокращений.

Во Франции Renault является работодателем 48 тысяч человек, а государство владеет 15% акций компании.

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