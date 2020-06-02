Франция перешла ко второму этапу смягчения санитарных ограничений

Кафе, рестораны и бары в «зеленых» зонах открылись с соблюдением санитарных правил. В «оранжевых» зонах пока разрешено открывать террасы.

Во вторник, 2 июня, во Франции начался второй этап смягчения санитарных ограничений. На территории страны отменено ограничение на перемещения, вновь открылись парки, сады и пляжи, возобновили работу рестораны и кафе.

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На всей территории Франции отменяется ограничение на перемещение. С началом первого этапа снятия ограничений 11 мая французы могли свободно передвигаться в радиусе 100 км от места жительства, а совершение дальних поездок было возможно лишь по уважительным причинам. Теперь они могут путешествовать на любые расстояния. При условии соблюдения всех мер санитарной безопасности, главная из которых — ношение маски, можно совершать путешествия на поездах и самолетах. Исключения составляют перелеты между французской метрополией и заморскими территориями, а также Корсикой — такие путешествия пока можно совершать лишь по семейной или профессиональной необходимости.

Сохраняется обязательное ношение маски в городском общественном транспорте. Чтобы контролировать пассажиропоток, в ряде регионов (прежде всего, в Париже и столичном регионе) по-прежнему будет действовать ограничение пользования общественным транспортом в часы пик.

Границы Франции с другими странами ЕС пока остаются закрытыми. Премьер-министр Эдуар Филипп не исключил, что свободное передвижение между странами Евросоюза может возобновиться с 15 июня. Об открытии границ со странами, не входящими в ЕС, пока ничего не известно.

Ко 2 июня подавлящее большинство департментов французской метрополии находилось в т.н. «зеленой зоне» с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В «оранжевой зоне»пока остались Париж и столичный регион Иль-де-Франс, где некоторые ограничения действуют до 22 июня.

Продолжается возобновление работы школ. В «зеленых» зонах к очному обучению могут возвращаться ученики лицеев (старшие классы).

По всей стране вновь открылись парки, сады и пляжи. При этом в интересах санитарной безопасности местные власти могут обязать граждан находиться там в масках. Также на всей территории Франции открылись отели. Кемпинги и туристические базы смогли возобновить работу лишь в «зеленых» зонах.

Со 2 июня в «зеленой» зоне могут начать работу театры и парки развлечений. В «оранжевой» зоне, куда входят парижский регион Иль-де-Франс, а также заморские департаменты Майотта и Гвиана, это может произойти не раньше 22 июня.

Также возобновляют работу музеи и зоопарки, однако посетителям придется носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Кафе, рестораны и бары в «зеленых» зонах открылись с соблюдением санитарных правил. К примеру, посетители должны находиться не менее чем в метре друг от друга. В «оранжевых» зонах пока разрешено открывать только террасы.

Вновь разрешено проведение свадебных торжеств. Однако до 21 июня сохраняется запрет на собрания группами более 10 человек. Мероприятия, на которых предполагается присутствие более 5 тысяч человек, смогут возобновиться лишь после 31 августа.

Вторая фаза также предусматривает смягчение правил посещения жителей домов престарелых. Теперь навестить старших родственников и друзей могут одновременно два человека, при этом они могут находиться в одном помещении без перегородок, если будет соблюдаться необходимая дистанция.

Третий этап снятия ограничений во Франции должен начаться 22 июня. Его условия будут зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации. Напомним, всеобщий карантин во Франции отменили 11 мая, объявив о «первой фазе» снятия санитарных ограничений.

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