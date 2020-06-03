Глава МВД Франции пообещал наказание за любое «расистское выражение» со стороны полиции

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал в среду, 3 июня, что «каждая ошибка, каждый эксцесс, каждое слово, включая расистские выражения», станет «предметом расследования, решения, санкций» в отношении нарушителей из числа сотрудников правопорядка. Заявление прозвучало на другой день после многотысячных манифестаций, прошедших в нескольких крупных городах страны. В Париже акция протеста закончилась беспорядками.

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Как сообщает AFP, заявление было сделано во время выступления главы МВД в Сенате. «В этом вопросе я бескомпромиссен», — заявил министр, добавив: «Требовательность, которая у нас есть в отношении полицейских», которые могут совершать подобные «ошибки», нужна для того, чтобы «гарантировать спокойствие работы всей полиции и жандармерии, гарантировать защиту нашей республиканской полиции, которая ежедневно борется с расизмом, борется с антисемитизмом».

Напомним, накануне в Париже, Лионе, Лилле и Марселе прошли многотысячные акции в память об Адаме Траоре, 24-летнем темнокожем жителе парижского пригорода. Он скончался 19 июля 2016 года в казарме жандармерии, куда его доставили после жесткого задержания в городе Бомон-сюр-Уаз (столичный регион Иль-де-Франс). Согласно данным государственной судебно-медицинской экспертизы, Траоре умер от отека легких, и это не было связано с действиями сотрудников жандармерии. Однако данные новой независимой экспертизы, опубликованные 2 июня, указали на то, что в гибели Траоре могут быть виновны правоохранители.

В тот же день на акцию протеста к Парижскому дворцу правосудия вышло не менее 20 тысяч человек. Манифестация переросла в массовые беспорядки.

Различные акции в память Адамы Траоре и с требованием наказать сотрудников жандармерии ранее проходили уже не раз. Но вчерашние парижские беспорядки произошли на фоне протестов в США, где сотни тысяч людей в последнюю неделю выходят протестовать против полицейского насилия — после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался во время задержания.

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