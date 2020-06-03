На акции в память об Адаме Траоре в Париже задержали 18 человек

Акция в память об Адаме Траоре на севере Парижа во вторник, 2 июня

На акции в память о 24-летнем Адаме Траоре, который скончался во время задержания в июле 2016 года, задержали 18 человек. Об этом в среду, 3 июня, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на префектуру полиции Парижа. Запрещенный марш с участием около 20 тысяч человек, который прошел в северных пригородах столица накануне вечером, закончился беспорядками.

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Как сообщили в префектуре полиции Парижа, во время акции протеста легкие ранения получили две полицейских. Правоохранительные органы задержали 18 человек, 17 из них оставили под стражей как минимум на сутки.

После того, как власти попытались разогнать протестный марш, радикально настроенные участники запрещенной акции устроили беспорядки. Протестующие построили баррикады из велосипедов, самокатов и подожженных мусорных ящиков, а также попытались разбить стекла полицейского участка в Клиши к северу от Парижа.

Ранее французские власти запретили проведение акции, сославшись на то, что в стране нельзя проводить мероприятия с участием более десяти человек из-за пандемии коронавируса.

24-летний чернокожий француз Адама Траоре скончался 19 июля 2016 года в казарме жандармерии, куда его доставили после жесткого задержания в городе Бомон-сюр-Уаз в столичном регионе Иль-де-Франс. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, Траоре умер от отека легких, а не от действий властей. Однако данные новой независимой экспертизы, опубликованные 2 июня, указывают на то, что в гибели француза виноваты правоохранители.

Новая акция в его память прошла на фоне протестов в США, где сотни тысяч людей выходят на акции против полицейского насилия. Поводом для них стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который так же, как и Траоре, скончался после задержания.

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